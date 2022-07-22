Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 9,5% до 8% годовых с 25 июля. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны прошлого года, говорится в сообщении ЦБ.

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«Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — заявил регулятор.

В ЦБ отметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению инфляции. В июне она снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае), а по данным на 15 июля, уменьшилась до 15,5%.

Денежно-кредитные условия, по мнению Центробанка, продолжили смягчаться, но в целом оставались жесткими. Процентные ставки на кредитно-депозитном рынке снижались, как и доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.

