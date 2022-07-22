Банкоматы московского производства смогут приобретать через госзакупки

Банкомат московской компании «САГА» сможет участвовать в госзакупках благодаря включению Минпромторгом терминала в реестр отечественного оборудования. Аппарат работает на российском программном обеспечении и оснащен функцией рециркуляции денег, которая позволяет принимать банкноты от одного клиента и выдавать эти же купюры другому клиенту без обработки в банке. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Банкомат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении. Благодаря этим аппаратам финансовые учреждения получат возможность снизить зависимость от иностранных поставщиков, а также улучшить качество и скорость обслуживания клиентов. Предприятие «САГА» сможет производить более 25 тысяч таких банкоматов в год и будет оказывать услуги по их сервисному обслуживанию», – рассказал Овчинский.

Программное обеспечение банкомата сертифицировано всеми процессинговыми центрами страны, что позволяет оперативно его обновлять, предотвращать утечки информации, обеспечивать защиту от поддельных банкнот, а также быстро перестраиваться в случае появления новых денежных купюр, отметил генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов.

«Опыт работы САГА помогает производить устройства, которые не только выполняют все требования заказчика, но и удобны конечным потребителям, то есть обычным людям. Кроме того, те импортные комплектующие, которые нами закупаются, поставляются дружественными государствами. Это дает возможность оперативно обслуживать наше оборудование и повышать качество сервиса», – добавил Жолобов.