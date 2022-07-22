Берлин пригрозил остановить помощь Украине, если Оттава не вернет газовую турбину

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок раскрыла некоторые детали переговоров с Канадой о возвращении газовой турбины, которая перегоняла российский газ по газопроводу «Северный поток 1». Напомним, задержка с возвратом турбины после ремонта в Монреале на газораспределительную станцию «Портовая» в Ленинградской области привела к снижению «Газпромом» поставок газа Германии на 60% и вызвала в Европе панику. Канадские власти отказались возвращать газовую турбину, сославшись на антироссийские станции, которые распространяются и на нефтегазовое оборудование.

Переговоры с канадской стороной проходили сложно, заявила 20 июля Анналена Бербок в интервью немецкому информационному агентству RND. На Оттаву, по ее словам, подействовала угроза Берлина отказать в помощи Украине.

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«Канадцы сказали: «У нас много вопросов»,- приводит слова главного дипломата ФРГ информагентство EADaily.- Мы отвечаем: «Мы можем это понять, но, если мы не получим газовую турбину, тогда мы не получим больше газа. Мы вообще не сможем оказать какую-либо поддержку Украине, потому что будем заняты народными восстаниями!»»

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Кстати, при помощи шантажа союзника по НАТО ФРГ удалось выбить у правительства Джастина Трюдо разрешение на ремонт в Монреале еще 5 газовых турбин и обещание не чинить препятствий их возврату.

Анналена Бербок также призналась, что, возможно, несколько преувеличила вероятность восстаний и бунтов.

Удивила своими комментариями о переговорах посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, заявившая, что ее шефиня не угрожала прекращением оказания помощи Киеву. С другой стороны, посол уверена, что Киев давил на Оттаву и требовал не возвращать газовую турбину.

Прославившаяся, как минимум в Европе, газовая турбина уже находится в Германии. Ее доставила по воздуху еще 17 июля логистическая компания Challenge Group. Канадское издание Globe and Mail утверждает со ссылкой на два источника, якобы знакомые с ситуацией, что турбина до сих пор находится в ФРГ. Москва недавно заявила, что нуждается в технической документации от Siemens Energy для ее установки и что она до сих пор ее не получила.

Немецкая сторона сейчас утверждает, что тоже нуждается в документах, необходимых для отправки турбины в Россию. Siemens Energy заявляет, что даже не знает, куда доставить турбину и через какой таможенный пункт.

Возвращаясь к вопросу об единстве НАТО, профессор Карлтонского университета (Канада) Фен Хампсон напомнил, что, кроме Берлина, на Трюдо оказывали влияние и США.

«Альянсу (НАТО) угрожает раскол,- бьет тревогу Фен Хампсон.- Экономика и финансы часто берут верх над внешней политикой. Немцы делают все это не из любви к русским». По его словам, действия Берлина объясняются тем что обстановка внутри Германии очень резко ухудшится, если поставки российского газа прекратятся.