Экс-советник главы Пентагона назвал сроки окончания спецоперации России на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор назвал сроки завершения специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По его мнению, у ВСУ уже не осталось никаких шансов сопротивляться ВС РФ, которые после отдыха планируют раза и навсегда положить конец украинскому конфликту. При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин «свернёт всё в определенном месте», передаёт Общественная служба новостей.

«Он остановится перед Западной Украиной. Думаю, что пора уже заканчивать это всё и русские сделают это в течение 30 дней», – резюмировал экс-советник министра обороны США.

Как ранее писал «Эксперт», Макгрегор объяснил причину, по которой Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине.

По его мнению, российский лидер не имел ничего против независимости «незалежной», однако перспектива вступления этой страны в НАТО стала бы угрозой для Москвы.

