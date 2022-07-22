Эксперт: Лиз Трасс – ястреб, она продолжит воинственно относиться к России

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, которая вышла в финал выборов на пост нового премьер-министра, в случае избрания на эту должность продолжит воинственно настроенную политику Бориса Джонсона в отношении России.

В этом уверен бывший высокопоставленный государственный служащий Евросоюза Фрэнсис Коул. В интервью РИА Новости, он отмети, что по вопросу конфликта на Украине Трасс, несомненно является ястребом, как его бывший шеф Джонсон.

«Да, она ястреб и ближайший союзник администрации Байдена на этой стороне Атлантики, – подчеркнул эксперт. – Трасс занимала и занимает лидирующую позицию в НАТО по отправке оружия на Украину и обучению украинских военнослужащих».

Он при этом напомнил, что ещё до начала конфликта глава британского МИД имела напряжённые отношения со свои российским коллегой Сергеем Лавровым, и сейчас она занимает позицию, близкую к крайней позиции польского правительства.

«Об этом, в частности, говорят резкие высказывания Трасс о том, что Великобритания не остановится, пока Россия не расплатится за содеянное, а также заявление о поддержке британцев, решивших поехать воевать на Украину. Другими словами, позиция Лондона в отношении Москвы с её избранием премьером не изменится. Также продолжатся заявления о том, что Британия делает для Украины больше, чем любая другая страна в ЕС. Ведь именно благодаря этому конфликту Трасс вышла на мировую арену», – резюмировал Коул.

Как ранее писал «Эксперт», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что преемник Бориса Джонсона на посту главы британского правительства не изменит курс Лондона в отношении Москвы и Киева. По его мнению, курс останется прежним, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты.

«России совершенно не важно, кто придёт на смену Джонсону, – подчеркнул эксперт. – Будет ли это наша "любимица" глава МИД Лиз Трасс, или наш "любимец" глава Минобороны Бен Уоллес, или кто-то другой – в том, что касается волнующих нас вопросов: отношения с Россией, поддержка Украины, думаю, ничего не изменится. Потому что эта линия более-менее консенсусная».