Европейские страны одна за другой отказываются от плана Брюсселя по экономии газа

В этом году Евросоюз отмечает тридцатилетие своего существования в нынешнем виде. Судьба, а если быть точным – сами европейцы или, вернее, европейские лидеры, распорядились так, что год тридцатилетия подписания Маастрихтского договора стал, вне всяких сомнений, самым сложным годом в недолгой истории Евросоюза; годом испытаний его на прочность.

В 2022 году единство объединенной Европы все громче и заметнее трещит по швам. Причем, число примеров не укрепления, а ослабления единства Союза множится с пугающей для европейцев скоростью.

Статья по теме: Европейцы лихорадочно ищут газ

На данном этапе проблемы с единством ЕС лучше всего просматриваются на фоне борьбы Брюсселя с российскими энергоносителями. Последним примером того, что единство Союза рушится, стал очередной план по борьбе с российскими энергоносителями, на этот раз с газом, разработанный Еврокомиссией под руководством неустанной в противостоянии с Россией Урсулы фон дер Ляйен. Брюссель предложил европейским государствам добровольно сократить потребление газа в августе 2022 – феврале 2023 годов на 15%, чтобы пережить зиму и заодно подготовить почву для окончательного отказа от российского газа. Как это нередко бывает с брюссельскими планами и программами, добровольное снижение потребления газа со временем таинственным образом перерастает в обязательное.

Статья по теме: Газовый вопрос в Европе: что-то вроде паники

Затем последовало предупреждение главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля о том, что 15-процентной экономии газа для того, чтобы дожить до весны, будет недостаточно и что необходимо снижать его потребление как минимум на 20%. Возможно, это случайное совпадение, но через несколько часов после предупреждения-совета Бироля Испания, Португалия и Греция отказались от плана Еврокомиссии.

Первыми бунт на общеевропейском корабле начали Мадрид и Лиссабон. Испанцы и португальцы справедливо посчитали, что своя рубашка ближе к телу и что им нет резона страдать наравне со странами, которые по собственной воле наращивали долю российского газа в своем энергобалансе. В то время как зависимость стран Пиренейского полуострова от российского голубого топлива намного слабее, чем у стран Восточной и Центральной Европы.

«Мы будем защищать европейские ценности, но мы не принесем жертвы по вопросу, по которому нам даже не позволили высказать свое мнение,- заявила министр экологического перехода и демократического вызова Испании, а также вице-премьер Тереса Рибера.- Что бы ни случилось, испанские семьи не будут страдать от отключений подачи газа или электроэнергии в их дома и квартиры».

Отвечая на вопросы корреспондента китайского агентства Xinhua, Тереса Рибера назвала уровень потребления газа в королевстве «разумным».

«Мы хотим помочь,- заявила она,- и хотим, чтобы нас уважали».

Закончила интервью вице-премьер испанского правительства недвусмысленной угрозой, заявив, что на Испанию «нельзя наложить непропорциональную жертву».

Испания также, как многие европейские страны в этом году, разработала собственный план действий в чрезвычайной энергетической ситуации и, похоже, намерена выполнять его, а не «произведение» Урсулы фон дер Ляйен и ее помощников.

Отказались выполнять план ЕК и Афины. В газовом импорте Греции доля российского газа составляет почти 40%. Однако благодаря крупным поставкам сжиженного газа правительству Кириакоса Мицотакиса до сих пор, по крайней мере, удавалось избегать серьезных перебоев с поставками газа.

Греческое правительство тоже разработало свой план действий в условиях ЧП. Афины предлагают Брюсселю ввести механизм ограничения цен на газ и осуществлять централизованные закупки газа. Именно в этом, по словам официального представителя правительства Греции Янниса Иконому, цитируемым агентством Reuters, Греция видит решение энергетической проблемы Европы.