Глава ЦБ предсказала, что будет с поставками нефти

Российский рынок акций начал день с закрытия коротких позиций спекулянтами. Предыдущие 4 дня недели Индекс Мосбиржи падал, поэтому «медведи» свое заработали, и на тонком рынке сейчас рисковать никто не хочет, тем более что за перенос позиций через выходные нужно платить брокеру комиссию. Поэтому утренняя фиксация заработанной на падении акций прибыли выглядела вполне логичной.

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Однако в середине дня начались и слабые инвестиционные покупки. Их драйвером послужило решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1,5 п.п. до 8% годовых. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по кредитам и затраты бизнеса на обслуживание займов. Кроме того, с уменьшением ставки пропорционально падают проценты по таким безрисковым вложениям, как банковские депозиты и ОФЗ. Поэтому все больше инвесторов будут искать высокой доходности на рынке акций.

Но более позитивно рынок воспринял прогнозы регулятора о том, что в нынешнем году экономика России снизится на 4-6%. Еще в конце весны пессимисты ждали падения ВВП на 17-20%.

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Из ликвидных акций в лидерах роста был сегодня «Яндекс», прибавивший 5,8%. На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания механизма по финансированию частным капиталом быстрорастущих компаний. Снижение ключевой ставки позволит компании дешевле обслуживать долг. За неделю бумага подорожала почти на 10%.

Лучше рынка отторговалась нефтянка: «Лукойл» прибавил 4,2%, а «Роснефть» выросла на 3,6%. Во многом это произошло благодаря развороту цен на нефть вверх, чему поспособствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. На пресс-конференции она заявила: «Насколько я понимаю, мы тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем». Таким образом, увеличиваются риски того, что при введении западными странами предельного потолка цен на покупку российской нефти, Россия просто сократит объем добычи, что неминуемо подтолкнет вверх цены. По итогам же недели «Роснефть» подорожала на 2,8%, а «Лукойл» снизился на 0,7%.

Хуже рынка отторговали акции черных металлургов. «Мы не рекомендуем покупать бумаги "Северстали" и других российских сталеваров», - говорит аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Василий Данилов.

Совсем печальная картина по «Норильскому Никелю», который даже на волне сегодняшнего всеобщего оптимизма подешевел почти на 0,5%. За неделю бумага снизалась на 5,6%, причем падение котировок ГМК идет 7 (!) недель подряд. О покупках акций «Норникеля» стоит задумываться при уходе цены к 12 тыс. руб.

В целом Индекс Мосбиржи сегодня вырос на 1,99%, а за неделю снизился на 0,6%. Несмотря на сегодняшний рост, говорить о сломе нисходящего тренда по российскому рынку акций рано. В прошлую пятницу также наблюдался рост рынка, который в понедельник сменился 4-дневными распродажами.