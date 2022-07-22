Глава ЦБ оценила перспективы полного отказа от долларов в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары не уйдут из обращения на территории РФ «даже при самом апокалиптическом сценарии». Об этом она сообщила на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета директоров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — заявила Набиуллина.

По оценке регулятора, на руках у россиян сейчас находится порядка 85 млрд наличной иностранной валюты в долларовом эквиваленте.

Глава ЦБ также сообщила, что кредитные организации РФ продолжают активную девалютизацию своих балансов из-за риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков. По ее словам, наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками подпадания банка под санкции, и «людям и компаниям это надо учитывать».

Она также отметила, что Центробанк уже наблюдает замещение валютных кредитов рублевыми.

