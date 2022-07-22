H&M освободила места

18 июля шведская H&M Group (бренды H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, &Other Stories, Weekday) объявила о своем решении окончательно уйти с российского рынка. Продажи в магазинах группы были приостановлены на территории РФ еще 2 марта.

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H&M Group стала не первой компаней фэшн-рынка, которая покинула Россию. О полном уходе из РФ объявили Nike, Levi’s, Victoria's Secret, Uniqlo и другие. Свою долю в России турецкому холдингу FLO Retailing продала компания Reebok. Польская LPP (бренды Reserved, Cropp) передала российское подразделение в собственность компании из ОАЭ. Многие магазины иностранных брендов, в том числе люксовых – Prada, Balenciaga и Gucci – попросту остаются закрытыми. Их дальнейшая судьба в РФ до сих пор неизвестна.

Российские бренды чувствуют изменения фэшн-рынка

Экспертов рынка беспокоит, что российские фирмы не смогут занять все освободившиеся от западных компаний торговые площади, а значит ТЦ рискуют оставаться частично пустыми. В комментарии «Эксперту» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заметил, что отечественные фэшн-представители в большинстве своем еще не сформировались как бренды, а те, которые считаются «сформированными», занимают вторые позиции.

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«Есть ритейлеры полностью монобрендовые. Они занимают какие-то бутики, но это другой объём недвижимости. Есть те, которые встают под флаг какого-нибудь универмага и становятся там корнерами. Поэтому, конечно, масштабы несопоставимы – кроме нескольких новых проектов, например, Zebra home. При этом есть и давно работающие в формате универмагов ритейлеры: Stokmann, Trend Island, ЙАРМАРКА. Я просто не думаю, что процесс будет быстрый и замена произойдет во всем объеме», – отметил он.

Президент РСТЦ обратил внимание на то, что уход H&M Group — это всего лишь один из прецедентов в продолжающемся процессе закрытия западного бизнеса в РФ. По мнению Москаленко, и другие компании из сферы фэшн-бизнеса, те, кто до настоящего времени не открыл коммерческую деятельность, покинут Россию окончательно.

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«Может быть, найдутся те, кто готов дольше продержать свои двери закрытыми. Но пока сигнала о том, что они будут открываться, у нас нет», — заметил он.

С другой стороны, уверен эксперт, стресс массового «исхода» западных брендов был актуален, скорее, в марте и апреле. Теперь торговые центры уже вполне начинают представлять дальнейшую работу без иностранных арендаторов. Готовы подстраиваться под меняющуюся структуру рынка и российские производители одежды. По словам Москаленко, российские бренды начали проявлять повышенный интерес к освобождающимся торговым площадкам.

«Интерес виден и в монобрендовой теме, и в мультибрендовой, типа универмагов. При этом, кроме тенденции на увеличение количества магазинов, есть ещё тенденция по изменению форматов. Как, например, у Melon Fashion Group (российская компания, владеющая брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela – прим. ред.). Они готовы меняться. То есть, российский ритейл и его представители готовы подстраиваться под меняющуюся рыночную среду», — заключил он.

Дефицита одежды в России не будет

Президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич напомнила, что сам H&M является вторым по величине модным ритейлером в мире, и задавал планку всей индустрии. По этой причине заменить такую компанию в РФ практически невозможно, считает она. Однако российские производители одежды и обуви способны создать на рынке что-то альтернативное и новое.

«Есть бренды, которые могут закрыть отдельные товарные категории и занять некоторую часть освободившихся площадей. Развитие новой крупной сети — это вопрос нескольких лет, независимо от того, российская она будет или, например, азиатская. В России уже есть специалисты международного уровня. И в этом, кстати, отчасти заслуга западных компаний, которые помогли в их становлении. Есть прекрасные производства. Нужны инвесторы, готовые ждать результата, и, собственно, запас времени», — заметила Белькевич, добавив, что пока отдельные бренды могут пробовать объединяться в общие пространства в торговых центрах, чтобы привлечь покупателей широтой ассортимента.

Президент РАФИ также полагает, что с точки зрения индустрии, уход западных брендов, это снижение планки, потеря профессионалов высокого класса и отраслевого ориентира. Тем не менее, уходящий H&M и другие бренды освобождают отдельные ниши, что вполне может сыграть на руку отечественным производителям. Но им предстоит завоевывать расположение той части потребителей, которая привыкла к иностранной продукции. При этом Татьяна Белькевич добавила, что российские компании особенно сильны в среднем ценовом сегменте, где у них есть отличные перспективы.

«Уже есть достаточно много интересных игроков с обширной лояльной аудиторией. Уверена, будут появляться и новые. Прямой замены масс-маркету, как я уже сказала выше, нет. Пул игроков в этом сегменте в ближайшей перспективе вряд ли изменится — для установки соответствующей цены нужны большие объемы производства, а готовых к этому брендов нет. Но в любом случае мы ждем, что рынок будет меняться, будут приходить новые бренды, развиваться существующие — такую историю мы видим в каждый кризисный период», – сказала она.

Белькевич напомнила, что особенностью последних месяцев стала консолидация рынка. Сейчас в России большую роль играют объединения профессионалов и компаний: новые цифровые платформы, профессиональные чаты, отраслевые выставки, такие как BEE-TOGETHER.RU и CPM.

«Пандемия научила нас, что вместе справиться с проблемами проще, поэтому рождается много совместных проектов разных масштабов», — заметила она.

Кроме того, интерес к российским брендам сегодня выше, чем когда бы то ни было, говорит Белькевич. Во всяком случае, того негативного имиджа, который прежде был присущ отечественной продукции, на сегодня уже нет, обратила внимание она.

«Конечно, это открывает локальным производителям много возможностей. У нас есть хорошая, крепкая школа конструирования и шитья, есть интересные дизайнеры, разбирающиеся в мировых тенденциях. При определенных усилиях со стороны маркетологов и достаточных финансовых вливаниях — как со стороны бизнеса, так и государства — и при грамотных специалистах можно добиться хороших результатов. Но не надо забывать, что инфляция растет, а доходы населения падают. В этом мы видим сложность для рынка, если говорить именно о потребительском спросе, ведь одежда — одна из статей экономии. Кроме того, большинство российских брендов не готовы пока предложить цену, доступную широкому кругу покупателей, а это значит, что станет расти запрос на продукцию китайских производителей», — резюмировала она.