У Китая появился сильный конкурент в схватке за российскую нефть

Похоже, Китай и Индия открыли новый фронт борьбы, пока, к счастью, не горячей. Две наиболее многонаселенные страны планеты не поделили российскую нефть, утверждает Bloomberg. Речь идет о марке сибирской нефти ESPO, которая, между прочим, утверждают специалисты, превосходит по качеству ближневосточную нефть.

Китай уже четыре месяца - главный покупатель нефти этой марки. Именно с ней предпочитают работать китайские нефтеперерабатывающие заводы. Причем, не только из-за хороших скидок, предлагаемых Россией, но и из-за ее высокого качества – относительно невысокого по сравнению, например, с Urals или Dubai содержания серы.

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Сейчас у китайских нефтепереработчиков, похоже, появились серьезные конкуренты – индийские НПЗ. В июле в Индию идут как минимум 4 танкера с нефтью марки ESPO. Два груза направляются в Парадип, порт на восточном побережье Индии, где находится крупный НПЗ компании Indian Oil Corp.

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Индийские нефтепереработчики явно наращивают импорт нефти ESPO. В июне в страну пришли 3 танкера с этой нефтью, а в апреле, по данным Vortexa, лишь один. И это при том, что причин для того, чтобы не гоняться за ESPO, у них хватает. ESPO не может быть объективно популярна в Индии из-за солидного расстояния до главного нефтяного порта России на Дальнем Востоке – Козьмино, и следовательно, дорогой транспортировки. К тому же, нефть этой марки обычно перевозят в танкерах типа Aframax. Покупатели не любят иметь с ними дело из-за их небольшой (по сравнению, с супертанкерами) вместимости. По этим, в основном, причинам индийские НПЗ предпочитали ESPO ближневосточную и западноафриканскую нефть. Однако отношение индийских нефтепереработчиков к российской нефти из Сибири изменилось после 24 февраля 2022 года.

В результате санкций, эмбарго и запретов, которые ввел коллективный Запад после начала Специальной военной операции, Москве пришлось срочно перенаправлять нефть, которая раньше шла в основном на запад, в Европу, на восток – в Азию. Ввиду сложной обстановки Россия была вынуждена продавать нефть азиатским покупателям с большими скидками. Естественно, отказаться от такого выгодного предложения индийские импортеры не могли. Индийские НПЗ зарабатывают на топливе, сделанном из нефти марки ESPO, огромные деньги, потому что продают они его по рыночным ценам. Причем, продают зачастую в ту же Европу и даже США, которые ввели эмбарго на российскую нефть и сейчас фактически переплачивают за нее миллиарды.

От Козьмино до Китая рукой подать. Доставка груза нефти занимает в районе 5 дней. Уже одного этого, не говоря о скидках, было достаточно для того, чтобы нефть марки ESPO вытеснила с китайского рынка конкурентов, например, нефть из Западной Африки или, скажем, Бразилии.

Между тем, июнь стал вторым месяцем кряду, когда Россия поставляла Китаю больше нефти, чем Саудовская Аравия (КСА). Данные по поставкам, приведенные 20 июля, показывают, что китайские НПЗ и компании продолжали и в июне отдавать предпочтение дешевой российской нефти перед дорогой аравийской.

В июне поставки российской нефти, включая нефть по Восточному нефтепроводу (Восточная Сибирь – Тихий океан) и морем из российских дальневосточных портов, составили 7,29 млн тонн, по данным Главного таможенного управления КНР, что почти на 10% больше, чем год назад.