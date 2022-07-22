Магазины Mango возобновят работу в России под управлением турецкой компании

Турецкая Fiba Retail, развивавшая в РФ британский бренд Marks & Spencer, может стать франчайзи заявившей об уходе с российского рынка компании Mango.

Как пишут «Ведомости», точки Mango планируется открывать на месте магазинов Marks & Spencer, их количество пока что обсуждается. Скорее всего, Mango заново откроется сначала в торговом центре «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.

В марте испанская компания Mango сообщила о приостановке работы в РФ в связи с событиями вокруг Украины, сославшись на логистические трудности. В июне производитель одежды заявил об окончательном уходе из России.

Под управлением Fiba Retail находились 48 магазинов Marks & Spencer, 33 из них работали в Москве. Британская сеть решила уйти из России в конце мая.

Как ранее отмечал «Эксперт», для того чтобы остаться российском рынке крупный международный бизнес может выкупать свои подразделения в РФ через дружественные страны и третьих лиц, сопровождая такие действия многократными заявлениями об уходе из России.

О приостановке и прекращении работы в РФ на фоне введенных против России после начала спецоперации на Украине санкций сообщили многие зарубежные компании фэшн-ретейла, среди которых H&M, Zara, Adidas, Nike, Puma, HellyHansen и JackWolfskin. Причем если некоторые из производителей сами управляли своими магазинами, в частности, Zara или Adidas, и сами же понесли потери от своих действий, то другие, как, например, Nike, продававшие свою продукцию через российские компании и работающие на основании франшизы, просто остановили отгрузку товаров в одностороннем порядке, переложив бремя убытков на российских партнеров, которые несут расходы без надежды на компенсацию.

Чтобы как-то сгладить последствия «большого исхода», в России на федеральном уровне решили легализовать параллельный импорт, который подразумевает ввоз оригинальной продукции через посредника, однако накануне, 21 июля, новый вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что такая схема постепенно будет отменяться. По словам чиновника, на фоне насыщения рынка товарами отечественного производства необходимость в этой мере в отношении некоторых групп продукции попросту исчезнет.