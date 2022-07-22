Набиуллина допустила «резкий рост потребления»

В данный момент россияне демонстрируют сберегательное поведение, которое обусловлено как уходом иностранных компаний, так и откладыванием средств про запас. Дальнейшая динамика потребительского спроса — одна из ключевых развилок прогноза Центробанка, заявила его глава Эльвира Набиуллина. В условиях возросшей неопределенности население будет либо дальше откладывать «на черный день», либо повторится сценарий пандемии, когда после сокращения потребления, произошло его резкое восстановление. На пресс-конференции председатель ЦБ назвала уже наметившиеся признаки растущего потребительского спроса.

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«Сегодняшнее, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничениях со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать "спросовую" инфляцию. И некоторые признаки роста потребительского интереса уже формируются. Назову три из них. Во-первых, по данным опросов, в июле люди стали значительно выше оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок», — сообщила Набиуллина.

Во-вторых, по ее словам, сейчас снижаются ставки по депозитам, что подогревает интерес к потреблению. Кроме того, об этом свидетельствует рост розничного кредитного портфеля после его снижения в апреле — мае.

«Значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам. Это хорошо заметно по динамике инфляционных ожиданий. В июле этот показатель опустился до 10,8% — это минимум с марта прошлого года. Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения», — отметила Набиуллина.

