Nasdaq: перед ралли зажегся красный Snap-сигнал

Хотя капитализация Snap (владельца соцсети Snapchat) после падения в 5 с лишним раз достигла вчера днем лишь $27 млрд, эта компания уже дважды обрушила акции корпораций, оценивающихся в сотни миллиардов и даже в триллионы долларов. В мае обвал спровоцировало заявление о том, что Snap не достигнет целей по выручке и прибыли. Теперь причиной стал отчет за II квартал, опубликованный после окончания основной торговой сессии.

Он оказался хуже, чем даже пересмотренные вниз прогнозы. Убыток на акцию составил 2 цента, а не один. Выручка упала до $1,11 млрд против ожидаемых $1,14 млрд.

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Акции Snap вместе с другими потрепанными технологическими бумагами вчера были одними из лидеров роста, прибавив к закрытию 5,42%. Но за считанные минуты после отчета они рухнули на постмаркете на 27,83%.

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Snap объяснила результаты ослаблением спроса на своей платформе онлайн-рекламы. Она сослалась на сложную ситуацию в экономике, обновление iOS в 2021 году и усиление конкуренции. Компания сообщила, что даже вполне здоровые предприятия сокращали объемы операций с ней из-за давления инфляции на затраты. При этом она заявила, что не дает прогнозов на третий квартал, потому что прогнозировать сейчас невероятно сложно.

Рынок привычно, как и в мае, экстраполировал эту ситуацию на другие компании. Это, в частности, привело к падению акций Alphabet, имеющей капитализацию более $1,5 трлн, почти на 3%, посыпались акции и других технологических гигантов.

Между тем четверг был третьим подряд днем роста основных индексов США. S&P 500 вырос на 0,99%, Dow Jones Industrial Average – на 0,51%, а Nasdaq Composite – на 1,36%. Некоторые аналитики уже выражали надежду на то, что «дно» рынка пройдено. Но последние события заставляют в этом усомниться.

Во многом подъем был связан со случаями, когда отчетность превосходила пересмотренный вниз прогноз. Но постепенно их вес снижается. По данным Refinitiv, во вторник из 48 компаний S&P 500, сообщивших о доходах, прогнозы превысили 89,2%. В среду после 60 отчетов их стало 78,3%. А вчера утром, когда отчиталась уже 91 компания, эта доля снизилась до 78%.

Некоторые разочарования оказываются очень заметными, хотя они и не всегда связаны именно с результатами II квартала. Так, акции AT&T упали вчера на 7,6% после снижения годового прогноза по денежному потоку – итоги же 3 месяцев превзошли ожидания. Акции American Airlines упали на 7,4% из-за предполагаемого замедления роста. Carnival потеряла свыше 11%, объявив о размещении допэмиссии. А вот результаты United Airlines просто оказались ниже, чем ждали – и ее акции рухнули более чем на 10%.

Тем не менее вчера рынок в целом вырос. Сегодня с этим будет сложнее. Ведь неприятные сюрпризы после закрытия основной торговой сессии не ограничивались одной Snap.

Акции производителя игрушек Mattel упали на 2,8%: он заявил, что его выручка пострадала от резкого роста курса доллара. Capital One Financial потерял 4,9% после разочаровывающих результатов. Акции Intuitive Surgical рухнули на 12,6% по аналогичной причине. А Boston Beer лишилась 8,4% еще и из-за снижения годового прогноза.

В то же время воздействие Snap на котировки других компаний вечером в четверг расширялось, как круги на воде. Падали соцсети. Так, акции Pinterest теряли более 7%. Шли продажи компаний, работающих в сфере рекламы и сопутствующих технологий. В частности, акции Trade Desk опускались примерно на те же 7%.

Эта волна, хотя и не так сильно (с падением в пределах процента), зацепила и еще целый ряд компаний – от Apple и Microsoft до Walmart и Target. Фьючерсы на основные американские индексы ушли в «красную зону». Так что простой пятница быть не обещает. Но сегодня как раз отчитывается Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры - прим. ред.), и ускорится ли падение или притормозит, возможно, определит именно эта компания.