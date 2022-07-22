Неоднозначное решение суда о пожаре будет оспорено

Топ-менеджер компании «СИБУР» Василий Номоконов оспорит решение суда о компенсации соседям его пострадавшей от тушения пожара квартиры. Инцидент произошел 2 года назад, а сегодня суд присудил соседям ответчика компенсацию в размере 4 млн рублей. Представитель Василия Номоконова, с которого взыскивается вся сумма ущерба, считает решение как минимум спорным.

Напомним, тогда по невыясненной причине в московской сталинке на Ленинском проспекте произошел крупный пожар, несколько помещений пострадали от огня или результатов тушения – еще предстоит дать оценку действиям пожарных, которые получили оперативный вызов. Истцом по компенсации дорогостоящего ремонта выступала пострадавшая от подтопления при пожаротушении семья, включая восьмидесятитрехлетнюю пенсионерку. Ряд экспертиз, уже назначенных судом, так и не был проведен, а решение суда первой инстанции было вынесено в пользу истцов, говорит представитель Номоконова, поэтому ответчик будет подавать апелляцию.

Решение суда удивило представителей ответчика и специалистов в области права, поскольку установление точной картины произошедшего является естественным условием для вынесения судебного решения. В законную силу оно вступит не ранее проведения суда второй инстанции.

«Следует дождаться пересмотра дела в апелляции, поскольку шансы назначения судом повторной экспертизы довольно высоки. Точной причины, и соответственно, виновника пожара, очевидно, достоверно установить пока не удалось», - говорит независимый эксперт, управляющий партнер компании «Лазарев и партнеры» Валентин Лазарев.

Выпускник МИФИ Номоконов начинал карьеру как физик-ядерщик и известен как один из главных лидеров процесса цифровизации российской промышленности.