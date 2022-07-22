«Норникель» и «Росатом» отказались от строительства ледокола с СПГ-двигателем

Компания «Норникель» и госкорпорация «Росатом» решили строить дизель-электрический ледокол без использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ).

Как пишет «Коммерсантъ», на судно планируют установить российское оборудование, в том числе дизельные двигатели «Трансмашхолдинга» и конвенционные валовые линии вместо зарубежных винторулевых колонок. По словам заместителя главы «Росатома» и руководителя дирекции Севморпути Вячеслава Рукши, компании уже согласовали «тактико-технические данные».

«В строительстве дизельных ледоколов необходимо переходить на 100-процентное российское производство. Есть достаточно большие ограничения: реальный дизель — только Д500 Коломенского завода "Трансмашхолдинга" (ТМХ)»,— цитирует издание топ-менеджера.

Поясняется, что ледокол нужен для ледовой проводки судов, перевозящих грузы «Норникеля» по Севморпути. Сейчас предприятию требуется замена атомного ледокола типа «Таймыр» (35 МВт), который планируется вывести из эксплуатации в 2027–2029 годах. В сентябре прошлого года металлургическая компания, «Росатом» и ДЦСС (входит в «Роснефть») заключили соглашение о проектировании и строительстве ледокола на дизельном топливе и СПГ. Теперь в «Норникеле» сообщают, что проект «пришлось видоизменить».

По словам экспертов, отказ от топливной системы на СПГ был ожидаем из-за санкций. Как поясняет глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, изначально СПГ-технологии хотели использовать для улучшения экологических параметров проектов, однако в нынешних условиях этот вопрос отступает на второй план. «Кроме того, для "Норникеля" неоднозначна экономическая целесообразность использования ледоколов на СПГ», — отметил Бурмистров.

Сейчас стороны работают над проектированием судна; детали и сроки, а также условия финансирования пока не раскрываются.

На данный момент известно, что новые дизельные ледоколы планируется строить серией. Первый будет готов к 2027 году, второй — в 2028-м, третий и четвертый — в 2029-м и 2030-м соответственно.

В ТМХ рассказали, что двигатель Д500 освоен, он прошел испытания в прошлом году и может эксплуатироваться на крупных морских судах. «Сейчас очередной двигатель собирается для "Росатома". Предполагается, что до конца года будет завершен весь необходимый комплекс испытаний», — заявили в компании. Возможные доработки двигателя под проект ледокола не будут касаться конструктивных изменений, речь идет только о вспомогательном оборудовании, уточнили в ТМХ.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также платины, кобальта, меди и родия. Компания производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения «Норникеля» расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.