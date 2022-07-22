Названа новая опасность для газового рынка Европы

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что в Китай может вернуться спрос на сжиженный газ (СПГ). Популярность СПГ в Поднебесной до пандемии была высока. Из-за ограничений и локдаунов она снизилась, но сейчас может вновь вернуться, считают в Goldman. В этом случае у европейцев появится новый сильный конкурент в борьбе за газ.

Саманта Дарт, возглавляющая в Goldman отдел анализа природного газа, объясняет, что, воспользовавшись коронавирусными ограничениями и наполнив газовые хранилища, китайские импортеры во время ограничений и локдаунов неплохо зарабатывали, распродавая газовые танкеры. Чаще всего сжиженный газ у них покупали европейцы.