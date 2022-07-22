Названа новая опасность для газового рынка Европы

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что в Китай может вернуться спрос на сжиженный газ (СПГ). Популярность СПГ в Поднебесной до пандемии была высока. Из-за ограничений и локдаунов она снизилась, но сейчас может вновь вернуться, считают в Goldman. В этом случае у европейцев появится новый сильный конкурент в борьбе за газ.
Саманта Дарт, возглавляющая в Goldman отдел анализа природного газа, объясняет, что, воспользовавшись коронавирусными ограничениями и наполнив газовые хранилища, китайские импортеры во время ограничений и локдаунов неплохо зарабатывали, распродавая газовые танкеры. Чаще всего сжиженный газ у них покупали европейцы.
«Они перепродавали свои грузы СПГ на спотовом рынке,- объясняет Дарт.- Чем больше они выставляли СПГ на продажу, тем больше возможностей появлялось у покупателей из Европы, в которой тогда уже начинался энергетический кризис. При этом, правда, существовал определенный риск. Как только китайская экономика начнет восстанавливаться после пандемии, ситуация должна была измениться. Это означало, что количество свободного газа на рынке резко сократится и что выбор европейцев уменьшался».
В апреле и мае из-за локдаунов потребление газа в КНР было ниже показателей за те же месяцы, но годом ранее. В июне потребление в этом году сравнялось с показателем июня 2021 года. По итогам всего 2022 года, считают аналитики Wood Mackenzie Ltd., импорт Китаем СПГ может снизиться на 14%.
Энергетический кризис заставит страны прибегнуть к более гибкому подходу в переходный период, когда ископаемые виды топлива будут заменяться более чистыми и, в конечном счете, возобновляемыми источниками энергии. Необходимо помнить, что развитие возобновляемых источников энергии еще не достигло уровня, который позволил бы им заменить природный газ, который чище угля и нефти.
«Переход к чистой энергетике не остановится,- делает прогноз Саманта Дарт,- но он немного дольше будет оставаться более терпимым к углеводородам, когда нам не будет хватать природного газа. Тогда останется единственный выход - вернуть уголь, нефть и другие виды топлива».