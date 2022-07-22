Поступающим в колледжи улучшат профессиональные перспективы

Подать документы для поступления в колледжи – участники проекта можно до 15 августа.

Создание суверенной экономики в новых реалиях стало для российских властей и бизнеса одним из ключевых вызовов. По многим направлениям, без которых сегодня невозможно представить технологическую и промышленную конкурентоспособность государства, России необходимо восстанавливать практически утраченные после развала СССР отрасли, а некоторые создавать с нуля. Как известно, в любой отрасли решают все именно кадры, и речь идет не только об инженерах, разработчиках и руководителях, но и представителях рабочих специальностей.

Аналитик института комплексных стратегических исследований Елена Киселева считает, что дефицит квалифицированных кадров является одним из препятствий для инновационного развития. В то же время сегодня многим компаниям необходимо решить ряд насущных вопросов, необходимых для выживания. «Однако если мыслить на перспективу и ставить задачи по развитию производственной базы, то без квалифицированных кадров не обойтись. С этой точки зрения бизнес заинтересован участвовать в подготовке кадров с учетом своих потребностей: совместно с учебными заведениями разрабатывать программы обучения, оснащать производственные мастерские необходимым оборудованием, приглашать учащихся на стажировки», - добавила Елена Киселева.

Сейчас одна из проблем системы профессионального образования - несоответствие навыков выпускников средних учебных заведений запросам работодателей. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, анализ программ среднего профессионального образования по Северо-Кавказскому федеральному округу, проведенный министерством просвещения совместно с министерством экономического развития, показал, что порядка 80% программ оторваны от рынка труда. Преодоление этого разрыва и является одной из ключевых задач проекта «Профессионалитет», реализация которого началась в этом году. По словам министра, отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, теперь станут полноправными заказчиками кадров. Кроме того, они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при формировании образовательных программ.

«Самое главное, что работодатели согласились сопровождать ребенка на протяжении всего периода обучения и дать ему именно гибкие профессиональные навыки, которые востребованы на конкретном предприятии и которые соответствуют тем требованиям рынка труда, которые выдвигает та или иная отрасль. Также они согласились выплачивать стипендии и даже заработную плату тем, кто уже работает на предприятии», – отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По мнению Елены Киселевой, для успешной кадровой политики на уровне страны необходимо совместное участие в образовательных проектах и бизнеса, и государства. «Государство, по идее, должно быть заинтересовано не меньше, чем бизнес, в подготовке кадров для вывода экономики на более высокий технологический уровень», - отметила аналитик.

Такие меры со стороны властей уже готовятся. Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, для компаний, поддерживающих организации среднего профобразования, будет предусмотрен механизм дополнительного налогового стимулирования. По его словам, у них «появится возможность включить такого рода расходы, до 100% общей суммы, в инвестиционный налоговый вычет, уменьшая налог на прибыль». Премьер-министр уточнил, что это можно будет сделать в тех регионах страны, где принято соответствующее законодательство. «Таким образом, субъекты Российской Федерации смогут существенно расширить поддержку профильных образовательных организаций, увеличить выпуск специалистов по самому широкому кругу направлений, учитывая при этом запросы предприятий», - отметил Мишустин.

Данное решение приведет к беспрецедентному росту числа вовлеченных в подготовку кадров работодателей и значительно увеличить объем частных инвестиций в развитие «Профессионалитета» и системы профессионального образования в целом, считает Андрей Комаров, сопредседатель Комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям. По его мнению, компании-инвесторы смогут выстраивать образовательные процессы с учетом собственных требований, а значит выпускники будут получать не абстрактные знания, а те, что необходимы на реальном производстве, улучшится материальное обеспечение учебных заведений. «Но для того, чтобы получать необходимое количество квалифицированных специалистов, нужно принимать дополнительные стимулирующие меры. Например, заключение целевых контрактов со студентами. В этом случае работодатель будет уверен, что, вкладывая деньги в колледж, в систему подготовки, он инвестирует в конечном счете – в будущего сотрудника. А для студента это будет гарантией того, что он получит рабочее место как минимум на 3-5 лет. Считаю необходимым закрепить это в проекте «Профессионалитет»», - сказал Андрей Комаров.

Программа «Профессионалитет» - одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, разработанных по поручению президента России Владимира Путина. В этом году она охватывает 70 образовательно-производственных кластеров (центров) в 42 регионах России, включающих более 250 колледжей. Студенты получают возможность в сжатые сроки овладеть самыми востребованными специальностями, получить еще на стадии обучения практический опыт, обеспечив свою высокую конкурентоспособность на рынке труда. Уже в этом году обучаться по программам «Профессионалитета» смогут 150 тыс. студентов, а в 2024 году их число, как ожидается, вырастет до 600 тыс. Реализация проекта позволит обеспечить занятость выпускников до 85% и, как следствие, дать импульс к развитию региональных экономик.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с учетом запросов работодателей определены приоритетные направления программы: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность , и фармацевтическая отрасли. К программе присоединились более 250 работодателей, среди них - крупные госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

В государственной корпорации «Росатом» говорят, что в подготовку рабочих вкладывают столько же сил, как в подготовке олимпийских чемпионов, поскольку уверены, что нельзя победить в глобальной конкуренции завтра используя вчерашние методы и технологии подготовки новых кадров. «Сегодня особенно важна быстрая подготовка новых кадров для национальной экономики. Причем не только выпускников вузов, но и рабочих, подготовкой которых занимаются колледжи. Поэтому мы активно включились в реализацию федерального проекта «Профессионалитет».

Сегодня в России более 3,3 млн человек учатся в колледжах и совсем скоро придут работать на предприятия. Вопрос в том, насколько они будут готовы к решению прорывных задач технологического развития страны. Поэтому мы усиливаем учебный процесс технологиями бережливого производства, подключаем наших ведущих экспертов к ведению профильных предметов, расширяем практики и стажировки на предприятиях отрасли, дополняем экзамены современными цифровыми комплексами», - рассказала заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

«За последний год в жизни профессионального образования произошло важное изменение, а именно - колледжи стали полноценными партнерами промышленных компаний, как «Северсталь», для создания кластеров. В результате сегодня (студенту – прим. ред.) можно получить сразу 2-3, а не одну специальность, отучиться быстрее, получить максимально практичное образование для скорого выхода на работу», - рассказал начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами ПАО «Северсталь» Владимир Залужский.

По его словам, в ПАО «Северсталь» у вчерашнего выпускника колледжа есть несколько путей для развития – горизонтальный через повышение квалификации в ходе работы или вертикальный, предусматривающий совмещение работы и получения высшего образования с дальнейшим переходом на руководящие должности. «Но есть проблема. В первые 6 месяцев после прихода нового сотрудника к нам на работу из колледжа ему снова приходится учиться, а лучше сказать - доучиваться, чтобы от теории перейти к практике. И мы это делаем. Но процесс может быть эффективнее. За счёт проекта «Профессионалитет» мы можем на 6 месяцев сократить подготовку. Сделать ее максимально практичной ещё в колледже», - отметил Владимир Залужский.

«Северсталь» является участником программы «Профессионалитет» в Череповце. Благодаря гранту компания намерена модернизировать базу колледжей под свои требования, разместив там, например, VR-тренажёр разливщика стали. Всего же в Череповце будет открыто 425 новых мест по направлениям «металлургия» и «машиностроение». «И мы гарантируем студентам трудоустройство. Надеемся, другие города присутствия «Северсталь» тоже со временем станут участниками программы «Профессионалитет», - добавил представитель «Северстали».

Для выполнения задач проекта требуется и изменение в самой системе профессионального образования. Одним из них станет непосредственное участие работодателей – заказчиков новых кадров в управлении учебными заведениями и в разработке учебных программ. Потребуется и расширение набора навыков и знаний преподавателей, которые будут готовить студентов по новой системе. Так, только в этом году навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков получат 9 тыс. педагогических работников. К 2024 году, как ожидается, обучение пройдут не менее 27 тыс. таких работников.

Участие в проекте «Профессионалитет» - это уникальная возможность для образовательных учреждений обновить и усовершенствовать материально-техническую базу, сократить и убрать разрыв между технологиями, используемыми на производстве, с технологиями, которые есть в аудиториях, уверен заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский.

«По сути, мы получаем возможность уйти от парадигмы «забудьте, чему вас учили, жизнь другая». Теперь обе жизни переходят в одну плоскость: ту, что есть и в аудиториях, и на производстве. Это глубинные процессы, пересборка всего содержания, когда вместе с работодателем, с его специалистами в области методологии обучения буквально по косточкам разбирается каждая образовательная программа, а компетенции, которыми должны обладать выпускники, не кроются за абстрактными формулировками, а носят конкретный, достаточно прагматичный характер», - сказал он.

Реализация программы должна привести к существенным изменениям, в которых заинтересованы все ее участники. Студентам она дает возможность осваивать не просто востребованные профессии, но и повышать конкурентоспособность на рынке труда за счет освоения сразу нескольких специальностей и получения практических навыков уже в ходе учебы. Свою привлекательность повысят учебные заведения, которые смогут предлагать востребованные на рынке программы с практически гарантированным последующим трудоустройством. У бизнеса появляется удобный инструмент для выстраивания долгосрочной прогнозируемой кадровой политики и обеспечения потребности в высокопрофессиональных сотрудниках, способных решать самые сложные задачи, в том числе, связанные с инновационным развитием. Наконец, государство, с одной стороны, обеспечивает важное условие для развития высокотехнологичной экономики, а с другой, создает достойные условия образования и занятости своих граждан.