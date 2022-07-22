Правительство Германии приобрело 30% акций Uniper на общую сумму 267 млн евро

Финский энергоконцерн Fortum объявил о сокращении своей доли в капитале дочерней германской компании Uniper с 78% до 56%.

Об этом сообщил финский телеканал Yle по итогам соглашения между двумя компаниями, а также властями ФРГ и Финляндии, передает ТАСС.

«Достигнутое решение стало наилучшим для всех сторон в данной ситуации», — приводятся слова генерального директора Fortum Маркуса Раурамо. По его словам, такой шаг «не требует от Fortum, и, следовательно, от финского государства или финских налогоплательщиков вливания нового капитала в Uniper».

Уточняется, что немецкие власти приобрели 30% акций Uniper по 1,7 евро за каждую на общую сумму 267 млн евро. Кроме того, Германия предоставит компании 7,7 млрд евро в виде фондов. При этом кредитная линия германской государственной банковской группы KfW должна быть увеличена с нынешних 2 млрд до 9 млрд евро.

Uniper — крупнейший в ФРГ покупатель российского природного газа, штаб-квартира компании расположена в Дюссельдорфе. Концерн приходится «дочкой» финской Fortum, которая является крупнейшим зарубежным партнером «Газпрома». Uniper известен также как один из крупнейших на планете операторов газовых хранилищ. Ему принадлежат девять подземных хранилищ в ФРГ, Австрии и Великобритании суммарной мощностью 9 млрд кубометров.

После снижения на 60% поставок российского газа Uniper была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с «Газпромом». Специалисты подсчитали, что сокращение поставок газа из РФ в июне обходилось немецким энергетикам в 30 млн евро каждый день. Компании пришлось направить запрос правительству Германии с просьбой оказать поддержку.