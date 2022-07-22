Президентом Индии стала глава правящей партии НДА Драупади Мурму

На выборах президента Индии победила кандидат от Национального демократического альянса (НДА), 64-летняя Драупади Мурму.

Как пишет Times of India, Мурму получила 64% голосов, ее конкурент, представляющий оппозицию, Яшвант Синха набрал 36%.

Драупади Мурму является членом крупнейшей в НДА правой партии Бхаратия Джаната; ее лидер — действующий премьер-министр Нарендра Моди. Ранее Мурму была губернатором штата Джаркханд на востоке страны.

Уточняется, что Мурму получила голоса во всех штатах, Синха проиграл в трех. Новая глава государства принесет присягу 25 июля, за день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда.

Мурму стала 15-м президентом Индии с момента обретения государством независимости в 1947 году. Она будет второй женщиной, возглавившей страну, после Пратибхи Патил, которая занимала пост президента в 2007-2012 годах. Кроме того, Мурму станет первым представителем одного из индийских племен — санталов, — оказавшимся на этой должности.

Индия — парламентская республика, президент выполняет в ней представительские функции. Срок его полномочий составляет пять лет, занимать пост главы государства можно не более двух сроков подряд.