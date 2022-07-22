Родственники "омикрона" гонят волну

Оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией два последних дня публикует цифры, заставившие заговорить о новой волне пандемии. По сообщению ведомства, 21 июля число заражений по стране достигло 6391 человека (днем ранее - 5685), разом широко перешагнув планку в 4000 с лишним тысяч больных, державшуюся всю последнюю неделю. В столице количество новых случаев ковида достигло 1763 человек (накануне - 1670), воскресив в памяти показатели марта. На этом фоне стало понятно, что Россия, скорее всего, входит, вслед за остальным миром, в новую волну COVID-19.

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"Пандемия как пандемия"

О том насколько велика и опасна эта нынешняя волна, каковы ее особенности и чего ждать от коварного вируса в будущем "Эксперт" узнал у главного научного сотрудника НИЦ им.Н.Ф.Гамалеи, доктора медицинских наук, профессора-вирусолога Анатолия Альштейна. Он считает, что мрачные ожидания от начала нового витка пандемии по большей части преждевременны.

"Шесть тысяч, до этого было четыре-пять тысяч - это признаки небольшого нарастания. Но сказать, что пошел какой-то вал -нельзя, - прокомментировал последние данные Оперштаба вирусолог. - Расцвет "омикрона", вот этого штамма, который сейчас идет, пришелся на конец января - начало февраля. В России этот пик былпройден в середине февраля, когда по 200 тысяч заболевали за сутки. После этого - понижение. Оно тянется до сих пор, и в России тоже шло это понижение. Но в мае месяце появились варианты "омикрона", которые дали некоторое повышение в мире, незначительное..

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Альштейн напомнил, что уже в июне показатели заболеваемости снова упали, а потом снова поднялись - с небольшим нарастанием. По словам ученого, это нарастание и близко не соответствует тому, которое наблюдалось зимой.

"Летальность у этого штамма низкая, но свойства такие же, как у "омикрона", потому что они, что называется, "родственники". Было довольно значительное повышение в Западной Европе, в США, в Южной Америке, в Австралии. До России вот только дошло. У нас было относительно небольшое повышение в мае. Потихонечку может и еще повыситься. Ожидать, что будут какие-то запредельные цифры не приходится. Ожидать, что будет высокая летальность - тоже. Пандемия как пандемия", - сказал эксперт.

"Омикрон" устал

Как объяснил специалист, главный вариант "омикрона", который появился изначально, несколько "устал". И породил новые варианты, которые продолжают его деятельность.

"Сказать, что этио варианты более заразны, как утверждают некоторые СМИ, нельзя. Нет, они не более заразны, не такие заразные как исходный ВА1. Но они достаточно жизнеспособны и могут размножаться", - утверждает профессор.

Что касается продолжительности роста заболеваний, Анатолий Альштейн выразил мнение, что этот рост слишком долго продолжаться не будет. Он не будет таким большим,не будет сопровождаться большим количеством смертей, этого опасаться не стоит.

"Потом он, конечно будет снижаться, а потом снова может подниматься. Потому, что мы не можем запретить вирусу изменяться и давать новые варианты. Однако, ожидать, что появится какой-то новый вариант, который будет очень страшным, будет очень заразен и очень летален, вероятность этого не может быть на 100% исключена, но она мала", - оптимистически выразился вирусолог.

COVID-19 движется к своему естественному концу

Рассуждая о гипотетических новых, будущих волнах коронавируса, Альштейн сказал, что если они будут основаны на все том же "омикроне" и не появится какой-то совершенно новый вариант, который отличается от "омикрона", то ничего особенного, в негативном смысле, ожидать не стоит. Назвав вирус ослабленным, ученый напомнил, что летальность от него в среднем по миру 0,3-0,4%, в вакцинированных странах - на уровне 1,2%.

"В общем, эпидемия движется к своему естественному концу. Думаю, что ВОЗ через какое-то время объявит об окончании пандемии, хотя вирус, конечно, останется", - поделился прогнозом визави "Эксперта".

Что же касается упомянутого нового, более опасного, страшного варианта коронавируса, который неожиданно может появиться, то Альштейн не склонен рассматривать вероятность такого развития событий как высокую, хотя и не исключает ее полностью. По его словам здесь положительную роль играет фактор нарастающего коллективного иммунитета.

"Эпидемия тянется уже третий год. Множество людей уже столкнулись с этим вирусом. Довольно большое число людей в мире провакцинировано, и вакцинацию надо обязательно продолжать. Сам вирус размножается и расходится и продолжает, условно говоря, "вакцинировать" людей. Постепенно у человечества нарастает уровень иммунитета, вирус снижает свои возможности, становится более спокойным. Я даже не исключаю, что он может через какое-то время вовсе исчезнуть, но это маловероятно. Скорее всего - останется", - заключил Альштейн.