Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра РФ до 30 июля

Временный запрет на полеты в воздушные гавани на юге и в центральной части России решено продлить как минимум еще на неделю.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля 2022 года», — говорится в сообщении Росавиации.

Уточняется, что ограничения по-прежнему действуют для Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты; аэропорты в других городах РФ продолжают работать в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напоминают в ведомстве.

Ограничения, введенные после начала спецоперации на Украине, авиационные власти России продлевают в 25-й раз.