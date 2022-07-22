Между импортным лизином и своим оказалась курсовая разница

Российский лизин стал не нужен
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» направит в правительство просьбу вернуть отмененную в марте пошлину на импорт аминокислот и разрешить российским производителям их экспорт, запрещенный в мае. Резкое удешевление аминокислот на мировых рынках, а также укрепление рубля, привели к тому, что российские производители кормов для животных запаслись за границей впрок этими добавками, скупив за первые пять месяцев года весь прошлогодний объем (свыше 40 тысяч тонн) импорта.
Цена на внутреннем рынке для российских производителей снизилась со 180 рублей за тонну до 108 рублей (без учета НДС и доставки), что привело к обнулению маржинальности еще не окупившихся новых предприятий по выпуску аминокислот.
«Если сложившаяся ситуация будет продолжаться, то лучше приостановить деятельность предприятий. Все производители единогласно убеждены, что лучшая мера на сегодняшний день — это квотирование импорта, — заявил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин на пресс-брифинге 19 июля
«Пока эта возможность будет обсуждаться, предприятия просят вернуть таможенные пошлины и разрешить экспорт. Эти меры позволят предприятиям хотя бы продолжать безубыточную деятельность в случае неблагоприятного курса валют, который спрогнозировать невозможно», —сообщил он (лишний раз подтвердив ту истину, что валютный курс, это такая вещь, что выглядит благоприятной или нет в зависимости от точки зрения).
Основные потребители аминокислот – животноводы, применение белковых добавок позволило им в несколько раз повысить конверсию корма. Из более, чем 20 незаменимых аминокислот до 98 процентов рынка кормовых добавок занимают лизин, метионин, треонин, триптофан.
«Ситуация стала аховой»
В России лишь в 2015 году начали выпускать первый лизин в промышленных масштабах. Пионером стал «Завод премиксов №1», наращивавший ежегодно производство лизина и планирующий закрыть до 65% отечественного рынка. В 2017 году заработал завод «АминоСиб» в Тюменской области. Эти два предприятия на 70 процентов обеспечивают лизином российский рынок, производя совокупно 120 тысяч тонн L-лизина.
Метионин в России производит только «Волжский Оргсинтез», закрывая до трети потребности в нем животноводов (общая – около 70 тысяч тонн). У всех компаний (не считая ряд новых проектов на стадии завершения строительства) есть планы по наращиванию производства и налаживанию выпуска новых аминокислот. Но пока об инвестициях не приходится думать: сейчас нет сбыта даже внутри страны, а что есть – идет по бросовым ценам на уровне себестоимости.
«Ситуация стала аховой, это мешает развитию биотехнологической отрасли в целом, снижает инвестиционную привлекательность индустрии, – говорит генеральный директор «Завода Премиксов №1» Алексей Балановский. – Наши три предприятия – «Завод Премиксов №1», «АминоСиб» и «БНБК» готовы на следующий год дать точные цифры – какой объем производства мы готовы обеспечить. По нашим данным, три предприятия могут (при расширении – прим. ред.) полностью закрыть потребности стран ЕАЭС».
Только его завод готов был произвести в следующем году 96 тысяч тонн лизина против около 80 тысяч в этом году. «У нас было в планах заняться проектом по производству треонина на базе «ДонБиоТеха», но сегодня понимаем, что реанимировать это предприятие, вкладывать в него собственные средства и кредиты смысла нет», – говорит Алексей Балановский.
Лизиновые качели
К падению цен на лизин на 70% с начала года привели три фактора: восстановление закрытых после пандемии заводов по выпуску аминокислот в Китае и других странах Азии, отмена импортной пошлины на аминокислоты (5-10%) и укрепление рубля, сделавшие импортную продукцию более конкурентоспособной. Как следствие, производители кормов и животноводы охотно запаслись впрок аминокислотами, при том,что в прошлом году на мировых рынках был даже их дефицит.
«В случае большого избытка лизина в России мы заполним свои склады, и единственное, что нам останется — это приостановка деятельности завода, — говорит генеральный директор «АминоСиб» Александр Петров. — Биотехнологические проекты имеют длинные сроки окупаемости, что не позволяет отечественным производителям в полной мере конкурировать с импортерами. Строительство нашего завода началось в 2013 году. На сегодняшний день мы не окупили свой проект, по нашим оценкам это произойдет не раньше 2025 года».
С мая был запрещен также экспорт метеонина. Его, по данным ФТС, было вывезено в прошлом году только 10,7 тысяч тонн при импорте свыше 33 тысяч тонн. «В начале весны мы заверили Минсельхоз и Минпромторг, что мы можем закрыть 50% внутренней потребности российского рынка метионина. Также мы самостоятельно полностью ограничили экспорт, только 10,7 тысяч тонн, — говорит руководитель отдела продаж «Волжский Оргсинтез» Андрей Фрейман. — Однако таможенные пошлины на метионин и другие аминокислоты все равно были обнулены. К тому же сложившуюся ситуацию усугубляет курс валют. Если курс доллара будет на уровне 50 рублей и ниже на протяжении трех месяцев и более, то в данной ситуации нам придется остановить выпуск метионина».
Он также пояснил, что сейчас нехватки метионина на отечественном рынке нет, а за полтора месяца ввоз метионина из Европы был полностью замещен азиатскими производителями.
Проблема бесконтрольного ввоза
Но еще в прошлом году аминокислот было недостать, и они активно дорожали – почти вдвое с начала 2020 до конца 2021 года. На цене мяса подорожание кормодобавок тогда сказалось незначительно, поскольку их доля в себестоимости кормов, хотя и повысилась с прежних 6–8 до 20–25%, все же остается несущественной (при стоимости самих кормов в цене мяса на уровне 75%). «Когда для нас дорожает все сразу: зерновые, упаковка, запчасти для оборудования – тогда каждый процент увеличения стоимости каждого ингредиента важен, — говорит исполнительный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. – В прошлом году аминокислоты дорожали не меньше других ингредиентов, и некоторые было не отыскать, чем также пользовались производители».
По словам Олега Радина, учитывая, что аграрии в основном уже запаслись аминокислотами, и к тому же дополнительные объемы лизина на рынке ЕАЭС даст вскоре наращивающая производство «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» — будет правильно, если норма о квотировании импорта заработает с 1 сентября. «Сейчас цену задают импортеры, а с введением квоты у производителей будет больше шансов реализовывать продукцию по оптимальной стоимости», — говорит Олег Радин.
Впрочем, помимо животноводов, против квоты на импорт аминокислот возражает и исполнительный директор Национального комбикормового союза Сергей Михнюк. «А если курс рубля снова ослабнет тогда вновь пошлину отменять или снимать квоты? Думаю, производителям лучше подумать о снижении издержек производства, а органам власти – о бесконтрольном ввозе контрафактного лизина из Китая, который портит рынок и производителям, и добросовестным импортерам».
По его словам, российским компаниям лучше говорить о дополнительном субсидировании новых проектов глубокой переработки зерна. «Это будет целевая поддержка без разбалансировки рынка пошлинами и квотами», — говорит Сергей Михнюк.