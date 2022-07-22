Между импортным лизином и своим оказалась курсовая разница

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» направит в правительство просьбу вернуть отмененную в марте пошлину на импорт аминокислот и разрешить российским производителям их экспорт, запрещенный в мае. Резкое удешевление аминокислот на мировых рынках, а также укрепление рубля, привели к тому, что российские производители кормов для животных запаслись за границей впрок этими добавками, скупив за первые пять месяцев года весь прошлогодний объем (свыше 40 тысяч тонн) импорта.

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Цена на внутреннем рынке для российских производителей снизилась со 180 рублей за тонну до 108 рублей (без учета НДС и доставки), что привело к обнулению маржинальности еще не окупившихся новых предприятий по выпуску аминокислот.

«Если сложившаяся ситуация будет продолжаться, то лучше приостановить деятельность предприятий. Все производители единогласно убеждены, что лучшая мера на сегодняшний день — это квотирование импорта, — заявил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин на пресс-брифинге 19 июля

«Пока эта возможность будет обсуждаться, предприятия просят вернуть таможенные пошлины и разрешить экспорт. Эти меры позволят предприятиям хотя бы продолжать безубыточную деятельность в случае неблагоприятного курса валют, который спрогнозировать невозможно», —сообщил он (лишний раз подтвердив ту истину, что валютный курс, это такая вещь, что выглядит благоприятной или нет в зависимости от точки зрения).

Основные потребители аминокислот – животноводы, применение белковых добавок позволило им в несколько раз повысить конверсию корма. Из более, чем 20 незаменимых аминокислот до 98 процентов рынка кормовых добавок занимают лизин, метионин, треонин, триптофан.

«Ситуация стала аховой»

В России лишь в 2015 году начали выпускать первый лизин в промышленных масштабах. Пионером стал «Завод премиксов №1», наращивавший ежегодно производство лизина и планирующий закрыть до 65% отечественного рынка. В 2017 году заработал завод «АминоСиб» в Тюменской области. Эти два предприятия на 70 процентов обеспечивают лизином российский рынок, производя совокупно 120 тысяч тонн L-лизина.

Метионин в России производит только «Волжский Оргсинтез», закрывая до трети потребности в нем животноводов (общая – около 70 тысяч тонн). У всех компаний (не считая ряд новых проектов на стадии завершения строительства) есть планы по наращиванию производства и налаживанию выпуска новых аминокислот. Но пока об инвестициях не приходится думать: сейчас нет сбыта даже внутри страны, а что есть – идет по бросовым ценам на уровне себестоимости.

«Ситуация стала аховой, это мешает развитию биотехнологической отрасли в целом, снижает инвестиционную привлекательность индустрии, – говорит генеральный директор «Завода Премиксов №1» Алексей Балановский. – Наши три предприятия – «Завод Премиксов №1», «АминоСиб» и «БНБК» готовы на следующий год дать точные цифры – какой объем производства мы готовы обеспечить. По нашим данным, три предприятия могут (при расширении – прим. ред.) полностью закрыть потребности стран ЕАЭС».

Только его завод готов был произвести в следующем году 96 тысяч тонн лизина против около 80 тысяч в этом году. «У нас было в планах заняться проектом по производству треонина на базе «ДонБиоТеха», но сегодня понимаем, что реанимировать это предприятие, вкладывать в него собственные средства и кредиты смысла нет», – говорит Алексей Балановский.

Лизиновые качели

К падению цен на лизин на 70% с начала года привели три фактора: восстановление закрытых после пандемии заводов по выпуску аминокислот в Китае и других странах Азии, отмена импортной пошлины на аминокислоты (5-10%) и укрепление рубля, сделавшие импортную продукцию более конкурентоспособной. Как следствие, производители кормов и животноводы охотно запаслись впрок аминокислотами, при том,что в прошлом году на мировых рынках был даже их дефицит.

«В случае большого избытка лизина в России мы заполним свои склады, и единственное, что нам останется — это приостановка деятельности завода, — говорит генеральный директор «АминоСиб» Александр Петров. — Биотехнологические проекты имеют длинные сроки окупаемости, что не позволяет отечественным производителям в полной мере конкурировать с импортерами. Строительство нашего завода началось в 2013 году. На сегодняшний день мы не окупили свой проект, по нашим оценкам это произойдет не раньше 2025 года».

С мая был запрещен также экспорт метеонина. Его, по данным ФТС, было вывезено в прошлом году только 10,7 тысяч тонн при импорте свыше 33 тысяч тонн. «В начале весны мы заверили Минсельхоз и Минпромторг, что мы можем закрыть 50% внутренней потребности российского рынка метионина. Также мы самостоятельно полностью ограничили экспорт, только 10,7 тысяч тонн, — говорит руководитель отдела продаж «Волжский Оргсинтез» Андрей Фрейман. — Однако таможенные пошлины на метионин и другие аминокислоты все равно были обнулены. К тому же сложившуюся ситуацию усугубляет курс валют. Если курс доллара будет на уровне 50 рублей и ниже на протяжении трех месяцев и более, то в данной ситуации нам придется остановить выпуск метионина».

Он также пояснил, что сейчас нехватки метионина на отечественном рынке нет, а за полтора месяца ввоз метионина из Европы был полностью замещен азиатскими производителями.

Проблема бесконтрольного ввоза

Но еще в прошлом году аминокислот было недостать, и они активно дорожали – почти вдвое с начала 2020 до конца 2021 года. На цене мяса подорожание кормодобавок тогда сказалось незначительно, поскольку их доля в себестоимости кормов, хотя и повысилась с прежних 6–8 до 20–25%, все же остается несущественной (при стоимости самих кормов в цене мяса на уровне 75%). «Когда для нас дорожает все сразу: зерновые, упаковка, запчасти для оборудования – тогда каждый процент увеличения стоимости каждого ингредиента важен, — говорит исполнительный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. – В прошлом году аминокислоты дорожали не меньше других ингредиентов, и некоторые было не отыскать, чем также пользовались производители».

По словам Олега Радина, учитывая, что аграрии в основном уже запаслись аминокислотами, и к тому же дополнительные объемы лизина на рынке ЕАЭС даст вскоре наращивающая производство «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» — будет правильно, если норма о квотировании импорта заработает с 1 сентября. «Сейчас цену задают импортеры, а с введением квоты у производителей будет больше шансов реализовывать продукцию по оптимальной стоимости», — говорит Олег Радин.

Впрочем, помимо животноводов, против квоты на импорт аминокислот возражает и исполнительный директор Национального комбикормового союза Сергей Михнюк. «А если курс рубля снова ослабнет тогда вновь пошлину отменять или снимать квоты? Думаю, производителям лучше подумать о снижении издержек производства, а органам власти – о бесконтрольном ввозе контрафактного лизина из Китая, который портит рынок и производителям, и добросовестным импортерам».

По его словам, российским компаниям лучше говорить о дополнительном субсидировании новых проектов глубокой переработки зерна. «Это будет целевая поддержка без разбалансировки рынка пошлинами и квотами», — говорит Сергей Михнюк.