Падения рубля приходятся на одно и то же время

Торги рублем сегодня вновь начались со снижения российской валюты. В моменте курс уходил в район 58,6 руб. за доллар. Причем стоит отметить такую особенность, что наиболее сильное падение курса рубля приходится на период с 12.00 до 13.00 мск.: вчера российская валюта за этот час обвалилась на 5,8%, а сегодня на 1,1%. Пока нет объяснений, с чем это связано.

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Однако в последние два часа торгов рубль перешел к росту. Это спекулянты, игравшие на понижение курса российской валюты, начали фиксировать прибыль. Действительно, в понедельник будет последний день уплаты налогов, и на торги может выйти какой-нибудь крупный экспортер, которому срочно понадобятся рубли для исполнения обязательств перед бюджетом.

Кроме того, произошла фиксация прибыли «по факту» снижения ставки Банка России, а также резкого улучшения прогноза по экономике РФ. Вопреки ожиданиям снижения ставки до 9%, она была понижена до 8%, а спад ВВП РФ теперь ожидается на скромные 4-6%.

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В результате, по итогам дня рубль ослаб к доллару на 1,1%, последняя сделка прошла по котировке 57,29 руб за доллар. За неделю курс рубля снизился на 10 копеек.

И это выглядит очень странно. Обычно со второй половины месяца рубль стабильно укрепляется, поскольку экспортеры увеличивают продажу валютной выручки для аккумулирования рублей под уплату налогов.

Аномальную динамику рубля в июле ряд аналитиков связывает с предположениями, что государство начало покупку, возможно в тестовом режиме, валют «дружественных стран». В пользу этой версии говорит рост оборотов торгов юанем, который по паре юань-рубль расчетами «завтра» составил вчера исторически рекордные 56 млрд руб., а сегодня немногим меньшие 52,8 млрд руб.

Кто-то из крупных банков «по просьбе» властей выходит с конвертацией долларов в юани как раз в пик налогового периода? Делая это для того, чтобы препятствовать укреплению рубля. Возможно, и такая версия аналитика высказывается, но никаких официальных подтверждений этой версии нет.

В связи с таким характером рынка, дальнейшая динамика рубля неопределенная. Если на валютном рынке появился нерыночный игрок с практически безграничными деньгами, то именно он и будет устанавливать курс.