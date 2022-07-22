Сбербанк и ВТБ снизили ставки по ипотеке

Сбербанк снижает базовую ставку по ипотечным программам на 0,6 п. п.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшей кредитной организации страны, с 26 июля Сбер улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Таким образом, оформить ипотечный заем можно будет по ставке от 9,9% годовых, которая станет действовать как для новостроек, так и вторичного рынка.

Аналогичное решение принял ВТБ, который тоже снижает минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты с 25 июля в этом банке можно также от 9,9% годовых.

При этом в пресс-службе ВТ пояснили, что минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчётов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указали в пресс-службе. Рефинансирование ипотечных займов также теперь доступно по ставке 9,9%.

Как ранее писал «Эксперт», Альфа-банк понизил ставки по потребительским кредитам – теперь минимальная ставка составляет 5,5%.

Решение крупнейших российских банков связано со снижением ключевой ставки ЦБ. Напомним, на сегодняшнем заседание Совета директоров Центробанк неожиданно резко понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых.

Регулятор при этом пояснил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны прошлого года.

«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», – заявили в ЦБ.

Денежно-кредитные условия, по мнению Банка России, продолжили смягчаться, но в целом оставались жёсткими. Процентные ставки на кредитно-депозитном рынке снижались, как и доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились.