Смело можно начинать работать для детей

Глава российского правительства Михаил Мишустин во время визита в Ижевск и беседы с участниками выставки промышленных предприятий Удмуртии сделал заметное заявление о готовности правительства поддержать выпуск социально значимых товаров. Подразумевается, скорее всего, и импортозамещение.

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Вопрос задал генеральный директор ОАО «Воткинская промышленная компания» Евгений Кривошеин: «Михаил Владимирович, наша компания производит социально значимые товары. Мы работаем на наше будущее, на детей. Сегодня наша продукция находится под санкциями, и мы очень нацелены на развитие внутреннего рынка. Планируют ли Правительство, Минпромторг России какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос?» - цитирует главу компании сайт кабинета министров.

«Конечно, Евгений Олегович. Уже, во-первых, утверждена “дорожная карта” по тому, какие виды продукции, в частности, для детей, будут гарантированно закупаться, - заявил в ответ Михаил Мишустин. - У нас по объёмам в том числе реализации существуют такие “карты”. Я Вас попрошу принять участие в работе по формированию предложений: из всех видов продукции, которую в том числе и ваше предприятие делает, что ещё может быть туда добавлено. Это первое».

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Вторым пунктом премьер назвал специальные инструменты Минпромторга, применяемым в отношении НИОКР, и при выпуске первых партий товара, и, насколько можно понять, субсидирующим скидки на его приобретение. Для обеспечения гарантированного спроса он предложил главе компании дать информацию о том, то, что ему и его коллегам нужно, чтобы формализовать все существующие на сегодняшний день элементы поддержки промышленности, «которая может это воспроизвести и заполнить вакуум». В правительстве будут ждать эту информацию, подчеркнул премьер, получив ответное обещание оказать в этом общем деле посильную помощь.

Доля отечественных товаров не должна вызывать детские слезы

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости входит 25 позиций, напоминает эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Это средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, мыло зубная паста, стиральный порошок, детские подгузники, пеленки, соски, зоотовары, а также бензин, дизельное топливо и другие товары. На товары первой необходимости нельзя завышать цены. Это контролируется ФАС.

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В настоящее время показатели потребительского спроса остаются ниже значений января–февраля, отмечает он, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями. Для стимулирования спроса покупателей, в первую очередь на товары первой необходимости, правительством и прорабатываются соответствующие меры.

Так, указывает эксперт, определен перечень детской продукция, которую будут гарантированно закупать у производителей. К 2024 году доля отечественной продукции в промышленном производстве детских товаров должна составить не менее 35%. Для выполнения этой задачи промышленность получит необходимую поддержку. Одним из способов поддержать спрос на товары отечественного производства и бытовой техники может стать субсидирование скидок на ее реализацию. Субсидирование скидок на покупку может помочь поддержать спрос на отечественную технику и ее производителей.

Промышленность на благо

Директор фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова, комментируя ответ премьер-министра на вопрос предпринимаеля, сказала « ксперту», что к стимулированию спроса можно активно подключать благотворительные фонды.

Отмечая, что их фонд реализует благотворительный образовательный проект для российских школ, он пока что мы безуспешно ищет замену некоторых позиций из уходящей «Икеи» для строительства новых интерактивных классов в удаленных регионах страны. «В первую очередь мы не можем найти адекватное соотношение по дизайну, цене и качеству», - рассказала она, добавив, что если, например, Воткинская промышленная компания и другие российские производители, о чьей продукции прежде было мало известно, «нам это предложат, то с удовольствием будем покупать у них».

Точно также и другие фонды, которые сейчас с сталкиваются с необходимостью замены каких-то товаров, продуктов, комплектующих и т.д., все вместе являются достаточно большим рынком сбыта, полагает Ольга Лакустова. В этом отношении государству целесообразно было бы помочь встретится тем, кто продает и тем, кто хочет купить - возможно, путем формирования каких-то баз или реестров.

А Михаил Мишустн, добавим, оценивая выставку, где была представлена продукция многопрофильного концерна «Аксион» (медтехника, товары бытового и промышленного назчания) и ряда предприятий Удмуртии - его смежников, заявил, что эта кооперация и обилие появившихся в результате технологических новинок дает возможность «фактически идти к технологическому суверенитету».

Это следует отметить в том плане, что данный термин, предложенный в 2019 году Владимиром Путиным и упомянутой как программная цель на минувшей неделе Денисом Мантуровым, прочно, по-видимому, вошел в лексикон экономической политики. Перейдет ли он в жизнь, это еще предстоит понять. А впрочем, куда деваться?