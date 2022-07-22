Европейские финансы: эра закончена

ЕЦБ неожиданно для всех повысил базовую процентную ставку сильнее, чем обещал (до 0,5%). При этом было объявлено о новом инструменте количественных смягчений. Как эти разнонаправленные решения отразятся на инфляции и рисках рецессии в ЕС – пока не ясно. Но ситуация с промпроизводством в Европе и спросом на автомобили со стороны европейских потребителей показывает, что дела обстоят плохо, и уже довольно давно.

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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам с 0%, державшейся последние восемь лет, до 0,5%. Это решительный шаг. Ранее было объявлено о планах по повышению лишь до 0,25% и далее еще раз в сентябре. Главная причина более быстрого повышения ставок – обновленные оценки инфляционных рисков.

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Также с 0,25% до 0,75% была повышена ставка по маржинальным кредитам, и с -0,5% до 0% ставка по депозитам. Эра отрицательных процентных ставок в ЕС официально закончена! Отметим, что фондовые рынки были готовы к такому повышению и их реакция была не особо выраженной: курс евро стабилизировался примерно на уровне 1,02 доллара за евро, а европейские индексы немного упали.

Но сделав вроде бы решительный шаг в сторону повышения ставки, ЕЦБ в то же время объявил о новом механизме количественных смягчений (QE) – Transmission Protection Instrument (TPI, инструмент защиты трансмиссионного механизма). Имеется в виду трансмиссионный механизм денежно кредитной политики (ДКП). По факту речь идет о том, что при выполнении ряда условий ЕЦБ сможет скупать ценные бумаги отдельных стран ЕС на вторичном рынке. То есть это очередная программа QE, но без ограничений по срокам и по общей сумме выкупа, это все остается на усмотрение ЕЦБ. От ответа на вопрос о том, каким образом будет осуществляться стерилизация «напечатанной» в результате ликвидности, председатель ЕЦБ Кристин Лагард уклонилась.

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Возможно, ЕЦБ надеется, что применять TPI не придется. Так, например, произошло с программой Outright Monetary Transactions (OMT) по выкупу гособлигаций стран ЕС на вторичном рынке. Она была запущена в 2012 году, и с тех пор ни одного выкупа по ней так и не было сделано: ни одна нуждающаяся в ней страна не вписалась в условия программы. Но само объявление о ее запуске привело к снижению спредов по европейским суверенным облигациям.

Не исклчено, что так будет и с TPI: в трех из четырех условий новой программы есть оговорка «или выполнение рекомендаций» того или иного центрального органа ЕС, например, самого ЕЦБ. Если же страна соответствует первой части этих условий – то у нее и так все хорошо, и помощь ей не требуется. Фактически, соответствовать нужно только требованию по устойчивости траектории погашения госдолга, в остальном решение остается за ЕЦБ. Соответственно, надежды ЕЦБ, что TPI никогда не будет применен, вполне обоснованы. А вот сможет ли само объявление о нем стабилизировать ситуацию – покажет время.

Если вернуться к ставкам, то из пресс-релиза следует, что ЕЦБ отказался от объявлений о траектории движения ставок заранее. Теперь решения будут приниматься непосредственно на каждом заседании на основе имеющихся данных. По всей видимости, в первую очередь будут принимать во внимание данные по инфляции.

Как в пресс-релизе, так и на пресс-конференции Кристин Лагард неоднократно подчеркивалось намерение вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Для этого ЕЦБ придется постараться и вряд ли хватит деклараций и поднятия ставки на 0,5 п.п.: напомним, что в июне инфляция в зоне евро достигла 8,6% (после 8,1% в мае) и 9,6% в целом по ЕС (после 8,8% в мае). Наиболее высокая инфляция наблюдалась в Эстонии (22%), другие страны Прибалтики отставали не сильно. Наименьшая – во Франции (6,5%) и на Мальте (6,5%). Инфляция в Германии составила 8,2%. Прогноз Еврокомиссии на 2022 год: 8,3% по ЕС и 7,6% по Еврозоне.

Проблема заключается в том, что, по мнению многих экономистов, инфляция в ЕС носит в основном немонетарный характер. Дело не только в огромном количестве свободных денег в ЕС (баланс ЕЦБ раздулся до 8,6 триллиона евро, при этом всего три года назад он составлял 5 триллионов). Но реальному сектору эти триллионы особо не помогают: по словам самой Лагард, европейские компании занимают больше, но не на инвестиционные цели, а на поддержание текущей деятельности.

Главные же проблемы – это сохраняющиеся перебои в логистике и рост цен на энергоносители и сырье. В мае, по данным Евростата, промышленная инфляция превысила 36% как в ЕС, так и в Еврозоне. Население страдает от роста коммунальных расходов – рост цен (в годовом выражении) на энергию и энергоносители в Еврозоне составил 42%. Спрос стремительно сокращается: за первую половину 2022 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось на 14,0% по сравнению с 1 полугодием 2021. В мае падение составляло 11,2%, а в целом автопарк в ЕС сокращается уже 12 месяцев подряд. В такой ситуации ожидать, что снижение ставок ЕЦБ приведет к серьезному снижению инфляции не приходится, а вот увеличить риск рецессии вполне может.

Не стоит также забывать и про долговую нагрузку отдельных стран ЕС, да и про общий уровень долговой нагрузки европейских компаний. Повышение ставок ЕЦБ способно создать проблемы с обслуживанием долгов, которые правительства и компании набрали в период отрицательных ставок. В целом по ЕС суверенный долг на конец первого квартала 2022 года составляет 87,8% от ВВП. В Еврозоне этот показатель составляет 95,6%. Нефинансовые компании зоны евро должны еще 78,77% ВВП.

В отдельных же странах ситуация значительно хуже: суверенный долг Греции – 189,3%, Италии – 152,6%, Португалии 127%. При этом бонды этих стран стремительно теряют в цене, а доходности, соответственно, растут: доходность греческих десятилеток 3,5%, итальянских 3,6%. На информации о заседании ЕЦБ доходность южных стран ЕС чуть снизилась, но не сильно.

Брюссель до сих пор отрицает надвигающуюся на Европу рецессию. По прогнозу Еврокомиссии, реальный ВВП ЕС в 2022 году вырастет на 2,7% (2,6% в зоне евро) и на 1,3% (1,4% в зоне евро) в 2023 году.

1,4% на 2022 год (1,3% в 2023 году) прогнозируется в Германии и 2,4% (1,4%) во Франции. Чтобы понять, что этот прогноз может оказаться слишком оптимистичным, достаточно посмотреть на данные по промышленному производству – основе ведущих экономик Евросоюза. Хотя в мае 2022 года промышленное производство в Еврозоне (в постоянных ценах с сезонной коррекцией) по сравнению с маем 2021 год выросло на 1,6% (на 2.7% в ЕС в целом), дела в крупнейших экономиках ЕС идут не лучшим образом.

В Германии в мае наблюдалось уже третье подряд снижение объема промышленного производства, в этот раз на 1,4%. Во Франции ситуация чуть лучше: снижение объема в мае составило «всего» 0,5%.

В целом пик выпуска промышленной продукции в ЕС и еврозоне в физическом выражении пришелся на конец 2017 года. После этого выпуск постепенно сползал вниз, пока не провалился в 2020 году. Потом – отскок и новое падение весной 2022 года, причем глубину этого падения европейцам только предстоит исследовать. При таких тенденциях ждать, что после повышения ставок на 0,5 п.п. ситуация улучшится, не приходится.