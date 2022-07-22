Страховщики начали предлагать полисы ОСАГО в рассрочку и в кредит

Некоторые страховые компании начали предлагать продажу полисов ОСАГО в кредит или рассрочку. В первую очередь это касается клиентов с серьезными повышающими коэффициентами, которым ОСАГО обходится в десятки тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

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Так, страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa. Страховщик в этом с случае получает единовременную выплату от МФО «Кредит Лайн», а клиент уже туда возвращает средства, пояснили в ЮKassa. «Совкомбанк страхование» тоже в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку. Несмотря на то, что страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга, по мнению экспертов, она может быть востребована в условиях снижения доходов граждан.

В ЦБ сообщили, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку», однако страховая премия по полису может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка-партнера страховщика.

«При средней стоимости полиса для граждан на уровне 6 тыс. рублей предоставление рассрочки можно считать скорее маркетинговым ходом и возможностью привлечь клиента. Но услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса составляет десятки тысяч рублей», — прокомментировала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

При этом экперты считают, что эта схема через некоторое время может привести к появлению рисков для резервов компаний. Заместитель гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Степан Деревянский полагает, что предоставление кредита будет применяться в небольших компаниях, которым нужно срочно привлекать денежные средства, пусть даже убыточных в будущем клиентов, однако наращивание рискового сегмента в портфеле приведет к увеличению коэффициента убыточности.