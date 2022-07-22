Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России превысил 6,6 тысячи

За минувшие 24 часа коронавирусом в РФ заболели более 6,6 тыс. человек, число летальных случаев — 41.

«По состоянию на 22 июля в РФ выявлено 6 659 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%», — говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Отмечается, что рост числа госпитализаций зафиксирован в 35 регионах, снижение наблюдается в 40 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в 10 регионах.

За прошедшие сутки от инфекции погиб 41 зараженный. Выздоровели 4 687 человек — на 3,5% больше по сравнению с показателями четверга.

Накануне, 21 июля, в России выявили 6 391 новый случай COVID-19 за сутки. Показатель превышает 6 тыс. заболевших второй день подряд, приближаясь к значениям конца апреля, когда за 24 часа выявляли примерно 7 тыс. зараженных.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 18 517 779 случаев заражения коронавирусом, умерли 382 080 человек, поправились 17 929 059.

Согласно мнению научного сотрудника НИЦ им. Н.Ф.Гамалеи, доктора медицинских наук, профессора-вирусолога Анатолия Альштейна, несмотря на то что последние данные оперштаба заставляют говорить о начале нового витка пандемии, скорее всего эпидемия коронавируса приближается к своему естественному концу. По словам специалиста, положительную роль играет фактор нарастающего коллективного иммунитета.