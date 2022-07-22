Сюжет дня: акции банковского и строительного сектора выросли после снижения ставки

Изменение ключевой ставки положительно сказалось на акциях российских банков и девелоперских компаний. По итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 22 июня подорожали бумаги «Сбербанка» (+2,66% до 128,82 рублей за штуку), ВТБ (+1,16% до 0,018 рублей за штуку, МКБ (+2,37% до 4,58 рублей за штуку), банка «Санкт-Петербург» (+2,28% до 89,69 рублей за штуку). Среди строительных компаний ростом котировок отметились группа ЛСР (+0,44% до 591,8 рублей за штуку) и «Эталон» (+0,98% до 59,68 рублей за штуку).

Также подорожали акции крупнейшего сервиса объявлений о покупке и продаже недвижимости в России ЦИАН (+10,16% до 262,4 рублей за бумагу).

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 150 б.п. до 8%, изменения начнут действовать с 25 июля. После этого «Сбербанк» и ВТБ понизили базовые ставки по ипотеке до 9,9%, а «Альфа банк» понизил ставки на потребительские кредиты до 5,5%. Снижение ставок может привести к росту интереса к ипотечным кредитам, и как следствие росту спроса на покупку жилья. Это будет способствовать улучшению показателей банковского и строительного секторов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,10% до 2096,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,69% до 1161,47 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 105,1 долларов за баррель (+1,19%). Российская валюта слабела – 57,3 руб. за доллар.