ТМХ инвестирует более 300 млн рублей в модернизацию «Брянского машиностроительного завода»

На модернизацию производства входящего в АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) «Брянского машиностроительного завода» (АО «БМЗ») в 2022 году будет направлено 324,5 млн руб.

Об этом сообщила пресс-служба БМЗ.

«В рамках инвестиционной программы завода проводится обновление станочного парка, приобретение и ввод в эксплуатацию нового современного оборудования. В 2022 году в развитие производства планируется инвестировать 324,5 млн руб.», — указывается в пресс-релизе. Уточняется, что часть работ уже проведена во время корпоративного отпуска, который длился на предприятии с 1 июня по 4 июля. «Модернизация и совершенствованию производственного процесса — один из приоритетов Брянского машиностроительного завода», — подчеркивается в сообщении.

Одним из самых значимых проектов стал капитальный ремонт подкранового пути 15 пролета цеха магистральных тепловозов, построенного в 1985 году. «Регулярного технического обслуживания стало недостаточно — для свободного движения кранов требовалась масштабная реконструкция. Подрядчики провели необходимые ремонтные работы, а также привели в порядок колонны подкрановых балок», — сообщает пресс-служба БМЗ.

Также за время корпоративного отпуска капитально отремонтировали колесотокарный станок с ЧПУ в тележечном цехе, через который проходит весь производственный процесс изготовления колесно-моторных блоков тележек тепловозов, отмечается в пресс-релизе.

«Трансмашхолдинг» — крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.

«Брянский машиностроительный завод» производит маневровые и магистральные грузовые тепловозы. Кроме того компания выпускает запчасти для железнодорожного транспорта. Локомотивная линейка представлена маневровыми тепловозами ТЭМ18 ДМ, ТЭМ33, ТЭМ35, ТЭМ-ТМХ, ТЭМ28 и магистральными грузовыми 2ТЭ25А, 2ТЭ25 КМ, 3ТЭ25К2 М.

На данный момент БМЗ является единственным в РФ производителем магистральных грузовых тепловозов. Завод вошел в состав «Трансмашхолдинга» в 2002 году.