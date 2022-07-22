ЦБ улучшил среднесрочный прогноз почти всех основных показателей экономики

Банк России прогнозирует сокращение российской экономики в 2022 году на 4-6%, в 2023 году — на 4-1%, а в 2024-ом — рост ВВП в пределах 1,5-2,5%. В апрельском базовом прогнозе регулятор закладывал сокращение ВВП РФ в 2022 году на 8-10%, в 2023-ем — в пределах 3-0%, а в 2024-ом — рост на 2,5-3,5%. Регулятор также улучшил прогноз кредитования в РФ, увеличил ожидаемую цену нефти и планируемый объем российского экспорта. При этом повышен прогнозируемый отток капитала из России и понижен объем импорта на этот год, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

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«В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0–6,0%. Снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5–2,5%», — говорится в комментарии ЦБ.

При этом ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России: в 2022 году до $243 млрд (с $151 млрд), в 2023-ем — до $125 млрд (с $69 млрд), в 2024-ом — до $50 млрд (с $24 млрд). Объем экспорта в текущем году предполагается в размере $593 млрд (против $505 млрд в апрельском прогнозе), в 2023-ем — $499 млрд (против $432 млрд), в 2024-ом — $446 млрд (против $405 млрд). Объем импорта прогнозируется на этот год в $316 млрд ($321 млрд в апреле), в 2023-ем — $338 млрд ($325 млрд в апреле), в 2024-ом — $359 млрд ($340 млрд в апреле).

Прогнозируемые цены на нефть марки Urals на 2022 год повышены до $80 с $75 за баррель, на 2023 год — до $70 с $65 за баррель, на 2024-ый — до $60 с $55 за баррель.

Прогноз по инфляции в текущем году понижен до 12-15% с 14-17%, на 2023 и 2024 годы он сохранен на уровне 5-7% и 4% соответственно.

ЦБ также улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц и физлиц в 2022 году до 5-10%. Регулятор ожидает, что темпы роста кредитования организаций в 2023 составят 7-12%, а в 2024 году — 8-13%. По темпам роста кредитования населения прогноз на 2023-ий и 2024-ый годы идентичен — 9-14%. Прирост на рынке ипотечного кредитования прогнозируется в размере 13-18% в текущем году и на 10-15% в 2023-ем и 2024-ом.

Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 10,5-10,8%, в 2023 году — 6,5-8,5%, в 2024-ом — 6-7%. Согласно предыдущему среднесрочному макропрогнозу, средняя ключевая ставка в 2022 году ожидалась на уровне 12,5-14%, в 2023 году — 9-11%, в 2024 году — 6-8%.

«Набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля. Дезинфляционное влияние может оказать сохранение значительного профицита торгового баланса в условиях более устойчивой динамики экспорта по сравнению с динамикой импорта», — говорится в заявлении регулятора после заседания Совета директоров.

