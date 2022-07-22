В Германии перечислили три главных заблуждения Запада относительно конфликта Москвы и Киева

Немецкое издание Die Welt рассказало о главных заблуждениях Запада о конфликте между Россией и Украиной.

По мнению колумниста Жака Шустера, западные страны допустили три ошибки в своих суждениях относительно Москвы и ее нынешнего положения.

«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии», — цитирует выдержки из статьи «РИА Новости».

Шустер указывает на то, что вводимые Западом санкции оказывают обратный эффект, а доходы России от продажи нефти и газа продолжают расти.

Также журналист отмечает, что вопреки утверждениям канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Москва не находится в изоляции. «Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — подчеркивает автор материала.

Публицист призвал возобновить переговоры России и Украины и попросил Вашингтон стать посредником в этом процессе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам бывшего советника главы Пентагона полковника ВС США Дугласа Макгрегора, причиной, по которой президент РФ Владимир Путин решил начать спецоперацию на Украине, была перспектива вступления этой страны в НАТО, что стало бы угрозой Москве. При этом Макгрегор отметил, что российский лидер не имел ничего против независимости Киева. «Путин подчеркивал, что ему нет дела, например, до присоединения Украины к ЕС, — напомнил полковник. — Однако его категорически не устроило наращивание там военной мощи НАТО, финансируемое в основном Вашингтоном. При этом в Европе, в частности, в Италии и ФРГ, боятся дальнейшей эскалации напряженности». По мнению Макгрегора, в этих государствах опасаются, что США вернутся на Украину.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, в ответ на обращение республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.