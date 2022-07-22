В Кремле сделали важное заявление о проблемах с ввозом турбины для «Северного потока»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами сделал важное заявление о проблемах с ввозом турбины для газопровода «Северный поток».

В частности, представитель Кремля прокомментировал появившиеся в западных СМИ публикации, что якобы Москва не даёт разрешение на ввоз турбины. По его словам, это полная глупость, абсурдное сообщение, любые упреки в адрес России в этом вопросе безосновательны, передаёт РИА Новости.

«Вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда отправлять турбину – это полная глупость, так как компания, чинившая это всё – The Siemens, которая прекрасно знает, где установлена турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника», – заявил Песков, отвечая на вопрос о публикациях в СМИ по турбине «Северного потока».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Владимир Путин заявлял, что по состоянию в ночь на 20 июля не были получены ни юридические, ни технологические документы по этой турбине.

«Так что здесь любые упреки – абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Ещё раз рекомендую обращаться всё-таки к первоисточнику, а в этой истории – "Газпром"», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Песков заявил, что неполадки, которые не позволяют газопроводу «Северный поток» работать на полной проектной мощности, зафиксированы компанией Siemens.

По его словам, в настоящий момент полноценное технологическое обслуживание трубопровода не представляется возможным. Представитель Кремля при этом сослался на заявление Путина, сделанное главой государства 19 июля в Тегеране, и предложил «внимательно перечитать» его текст.

«Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций и какие неполадки зафиксированы компанией Siemens, в связи с чем происходит ситуация, при которой невозможно на 100% нарастить давление», – подчеркнул Песков.

Уточняется, что таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявление Берлина о том, что неполадки оборудования сейчас не являются причиной снижения прокачки по «Северному потоку».