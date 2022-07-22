В любую минуту на рынок с валютой может выйти крупный экспортер

Рынок акций начал день с уверенного роста. В «зеленой» зоне в течение первого часа торгов были все «голубые фишки» за исключением черных металлургов, которые сейчас являются самым слабым звеном на рынке. По итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 1,3%.

Пока подъем котировок больше вызван фиксацией прибыли по шортам в преддверии выходных. В прошлую пятницу наблюдалась похожая картина: рынок вырос на сокращении позиций «медведей», но уже в понедельник возобновил падение. Поэтому увлекаться покупками акций не стоит.

Лучше рынка пока себя чувствуют акции «Роснефти» и «Лукойла», которые ранее так и не отыграли возвращение нефти из-под отметки $100 за баррель.

В числе лидеров роста акции ВСМПО «Ависма». Запад не решился вводить против него санкции, опасаясь, что в ответ на это компания просто прекратит поставки титана, без которого сейчас в первую очередь американская авиакосмическая отрасль будет вынуждена резко снизить производство, а то и вовсе его на время приостановить.

Акции ВСМО являются лучшими среди бумаг металлургов и одними из самых привлекательных на российском фондовом рынке в целом. С начала года акции компании выросли на 23%, полностью проигнорировав обвал российского рынка акций и резкий рост курса рубля.

По-прежнему активно покупают акции девелоперов в ожидании, что сегодня Банк России снизит ключевую ставку, вслед за которой упадут проценты по ипотечным кредитам.

Еще в начале недели большинство аналитиков считало, что ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п. до 9% годовых. Но уже вчера начали проскальзывать мнения, что регулятор может опустить показатель и до 8,5%, чтобы стимулировать рост экономики и снижение курса рубля.

Сам размер снижения ставки мало повлияет на рубль, поскольку альтернативы рублевым вложениям у большинства инвесторов практически нет. Но очень много для российской валюты будет зависеть от пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Наиболее важный вопрос – насколько реально воплотить в жизнь идею Минфина РФ возродить бюджетное правило, начав покупки валют «дружественных стран» на нефтедоллары.

Ряд аналитиков считает, что практические шаги в этом направлении уже начались, и вчерашнее ослабление рубля в совокупности с рекордным оборотом торгов парой юань-рубль стал следствием «обкатки» этого механизма. В частности, инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган прямо говорит: «не надо мне рассказывать, что вчерашние резкие движения – это некие "органические колебания", не имеющие никакого отношения к интервенциям».

Но проводил ли на самом деле Минфин валютные интервенции и будет ли он делать это сегодня? Ответа на этот вопрос на рынке нет.

Картина по рублю, который после первого часа торгов подешевел к доллару почти на 2%, в течение дня может измениться. Сегодня и в понедельник в любую минуту на рынок с продажей валюты может выйти крупный экспортер, которому понадобятся рубли для уплаты налогов. Поэтому играть против рубля сейчас опасно, и не исключено, что под вечер спекулянты начнут фиксировать прибыль, заработанную на падении курса российской валюты.

В пользу покупок рублевых активов пока говорит и нефть, пытавшаяся подрасти в течение азиатских торгов. Но и здесь ситуация очень шаткая: доллар вновь начал мощно укрепляться к корзине мировых валют, у евро «американец» с утра отобрал уже 0,9% стоимости.

Вслед за ростом доллара должны пойти вниз котировки сырьевых товаров, что негативно как для рубля, так и для рынка акций.

Так что сегодняшний день может дать очень хороший доход профессиональным спекулянтам и разорить новичков, которые попытаются поиграть на сильных движениях котировок.