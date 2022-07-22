В Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех установок HIMARS на Украине

Российские военные в течение 15 дней уничтожили на Украине четыре пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки удары нанесены по шести пунктам управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также ДНР.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промзоны в восточной части города Николаев. «Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация"», — отметил Конашенков.

Сообщается, что в районе населенного пункта Черевковка (ДНР) российская авиация уничтожила пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

За сутки сбиты 12 украинских беспилотников, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», — указывается в сводке Минобороны.