В Минпросвещения пообещали беспрецедентную программу модернизации российских школ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал беспрецедентной пятилетнюю программу по капитальному ремонту российских школ.

По его словам, очень важно то, что в рамках этой программы не только ремонтируются окна, крыша, отопление – то есть то, что необходимо школе, – но и обновляется вся инфраструктура, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«В школы России также будет закуплено всё необходимое для кабинетов химии, физики и биологии оборудование», – резюмировал Кравцов, добавив, что в этой программе в основном участвуют сельские школы, в которых давно не было ремонта.

Как ранее писал «Эксперт», Кравцов обещал, что в 2024 году у каждой российской школы будет собственный спортивный клуб.

По его словам, на июнь 2021 года в спортивных школах, секциях и клубах страны занималось около 2,5 млн детей. К 2023 году в программах дополнительного образования появятся еще 680 тыс. мест. Кроме того, будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

