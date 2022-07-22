В перечень недружественных РФ стран вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия

Москва обновила список государств, осуществляющих, по мнению правительства, недружественные действия в отношении РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского кабмина.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — указывается в сообщении.

Уточняется, что распоряжение принято для реализации указа президента РФ от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории РФ. Также перечень определяет число физлиц, находящихся в России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — в 20, за Словакией — в 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Отдельно отмечается, что перечень не является окончательным «и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться».

В марте правительство РФ утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России, а также ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли государства-члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. В мае прошлого года ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.