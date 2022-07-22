В промышленном комитете Госдумы приветствуют снижение доли товаров параллельного импорта в Россию

Федеральное правительство снизило доли товаров параллельного импорта: его отменят на группы товаров, которые в достаточном количестве выпускают российские производители. Необходимость такого решения для поддержки отечественной промышленности ранее озвучил зампред комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Дроздов на встрече с главой Минпромторга (на тот момент) Денисом Мантуровым.

Накануне вице-премьер и глава Минпромторга сообщил: ввод параллельного импорта был временным решением, чтобы сбалансировать рынок. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал он во время рабочей поездки в Удмуртию, передал ТАСС. Мантуров не уточнил сроки, в которые может начаться эта отмена.

Напомним, что ранее на заседании профильного комитета в Госдуме прозвучало мнение, что замещение импорта должно быть более приоритетной задачей, чем параллельный ввоз продукции, находящейся под санкциями. Стране нужна стратегия развития, ориентированная на самостоятельной отечественной экономике, в то время как параллельный импорт не решит проблему зависимости России от других стран, сказал Александр Дроздов.

Это мнение позднее было сформировано в предложение со стороны фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте. «Минпромторг прислушался к нашему мнению и начал выработку стратегии замещения параллельного импорта», — отметил парламентарий. Он подчеркнул, что сокращение ввоза из-за рубежа «коснется тех групп товаров, объем отечественных аналогов которых будет достаточным для удовлетворения потребительского спроса».

Александр Дроздов добавил, что депутаты продолжат поддерживать российских производителей на всех уровнях. Напомним, парламентарии создали межфракционную рабочую группу, которая будет законодательно поддерживать замещение импорта и развитие отечественного бизнеса.

По оценке Александра Дроздова, в первую очередь стоит внести уточняющие понятия «российский производитель» и «российская продукция» в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» (№ 488-ФЗ). На данный момент эти определения в нем законодательно не закреплены. Кроме того, правильным решением будет переориентировать закупочные процедуры на российскую продукцию, поправив федеральное законодательство в этой сфере (44 и 223 ФЗ).

Дополнительные законодательные инициативы планируется представить на предстоящей осенней сессии.