В России отменят проверки компаний, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, который будет предусматривать отмену проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

Об этом говорится списке поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Выступая на ПМЭФ, глава государства заявил о целесообразности отказа от проведения большей части проверок российских предприятий и указал на необходимость внедрения риск-ориентированного подхода, ссылаясь на результаты уже вводившихся мораториев на плановые проверки бизнеса, по итогам которых количество нарушений со стороны предпринимателей сократилось.

Также президент поручил правительству и Верховному суду РФ до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности.

Сообщается, что предложено декриминализировать отдельные правонарушения в сфере бизнеса, в том числе связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.

Кроме того, глава государства поручил пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в части, касающейся размеров неуплаченных таможенных и иных обязательных платежей. В документе упоминается также необходимость пересмотра оснований для заключения бизнесменов под стражу и для продления сроков предварительного следствия.