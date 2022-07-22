В Великобритании назвали основные варианты уклонения россиян от санкций

Подсанкционные россияне прибегают к помощи посредников в Лондоне, используют подставных лиц, переводят активы в другие юрисдикции и проводят операции с криптовалютой. Информация о распространенных вариантах уклонения от санкций была собрана с помощью представителей правоохранительных и регулирующих органов, частного сектора и специалистов британского Минфина. В бюллетене государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT), содержатся и рекомендации по выявлению уклонистов, сообщает РБК.

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«Подсанкционные лица имеют возможность прямо или косвенно переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран. Использовать альтернативные способы платежей, например криптовалюты, для обхода санкций и ограниченного доступа к платежной системе SWIFT», — говорится в бюллетене.

Специалисты Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями (NECC), межведомственного подразделения Национального агентства по борьбе с преступностью и Управления по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании, которые готовили этот документ, отметили, что подсанкционные граждане могут передавать управление пакетами акций членам семьи или партнерам, а также снижать доли собственности ниже порога в 50%. Посредниками могут выступать адвокаты, менеджеры по связям с общественностью, бухгалтеры, консультанты по инвестициям, агенты по недвижимости, предупреждают криминалисты.

«Поскольку правительство Великобритании вводит в список все больше организаций, риск уклонения от санкций возрастает. Этот документ был разработан совместно с партнерами из частного сектора и правительством для обмена информацией по выявлению организаций, пытающихся обойти наложенные на них санкции», — отметил директор Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Адриан Сирл.

