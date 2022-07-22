В Запорожской области указали на фактическое признание Евросоюзом региона частью России

Представители ЕС, объявляя о санкциях в отношении руководства военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, тем самым по факту признали регион частью России.

Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России. Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области"», — написал Рогов.

Он пояснил, что таким образом ЕС ставит под сомнение его принадлежность к военно-гражданской администрации региона, однако соглашается с существованием самой ВГА, «тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области».

Накануне, 21 июля, Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России, в который попали, в частности, Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки» и его руководитель Хирург, фонд «Русский мир», первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также ряд силовиков, депутатов и крымских чиновников. Всего в новый список вошли 48 физических лиц, в том числе Владимир Рогов, и семь организаций.