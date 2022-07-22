Вице-мэр Ефимов: кондитеры сэкономили 460 млн рублей за счет статуса промкомплекса

Льготы на аренду, налог на прибыль и другие категории расходов помогли сэкономить компаниям холдинга «Объединенные кондитеры» 460 млн рублей за шесть лет. Преференции доступны предприятию благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря статусу промышленного комплекса столичные предприятия могут арендовать городскую недвижимость по сниженной ставке – 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо 1,5%. Кроме того, для таких компаний действуют налоговые льготы: например, региональная часть налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%. Благодаря действующим преференциям за шесть лет компании холдинга «Объединенные кондитеры» смогли сэкономить 460 миллионов рублей. Предприятия могут направить эти средства на модернизацию и наращивание производственных мощностей», – рассказал Ефимов.

В частности, фабрики «Красный Октябрь» и «Рот Фронт» получили статус промышленного комплекса в 2016 году, а в 2018-м его присвоили кондитерскому концерну «Бабаевский».

Столичные промкомплексы также пользуются льготами по налогу на имущество: он составляет 2,2% от балансовой стоимости имущества, или 1,5% от кадастровой стоимости. Размер земельного налога для таких предприятий сокращен на 80%.

«Сегодня специальный статус имеют 65 промышленных предприятий столицы. Это позволяет им экономить почти два миллиарда рублей ежегодно. Благодаря статусу промкомплекса налоговыми льготами пользуются 24 московских производителя пищевой отрасли. Только за 2021 год это помогло им сэкономить более 435 миллионов рублей», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Статус промкомплекса присваивается на срок до десяти лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В этом году было принято решение об автоматическом продлении такого статуса. Для компенсации различных расходов промышленникам со льготами Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2022 года выделено более 20 млрд рублей.