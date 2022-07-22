Wildberries сообщил о рекордной выручке во втором квартале 2022 года

В первом полугодии 2022 года оборот российского маркетплейса Wildberries вырос на 94% год к году и составил 628,7 млрд руб.

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.

Во втором квартале года оборот компании достиг 340,1 млрд руб. (рост на 92%), что стало новым историческим максимумом.

Отмечается, что наибольшие объемы продаж отмечены в категориях одежда, обувь и аксессуары (233,2 млрд руб., +72% год к году), товары для дома и дачи (96,6 млрд руб., +132%), детские товары (69,8 млрд руб., +68%), косметика и парфюмерия (57 млрд руб., +97%), а также бытовая техника и электроника (53 млрд руб., +86%).

Самые динамичные темпы роста продаж продемонстрировали категории сантехника (+ 378% год к году); продукция для садоводства (+276%); оборудование для умного дома и безопасности (+239%), строительные материалы (+212%), а также фото- и видеотехника (+197%).

Число заказов за шесть месяцев 2022 года увеличилось на 101%, почти до 604 млн, а аудитория Wildberries достигла 120 млн пользователей.

Сообщается, что за шесть года к онлайн-платформе впервые присоединились более 335 тысяч представителей бизнеса, их общее число превысило 840 тысяч, что почти в четыре раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Доля российских брендов выросла на 8%, до 72% от общего оборота, подчеркивается в пресс-релизе. «В первой половине 2022 г. продажи предпринимателей, представляющих отечественные бренды, на Wildberries выросли на 116% год к году, рост в штуках составил +91%. Cамой востребованной российской продукцией стали футболки, книги, платья, кремы, постельное белье, сумки и конфеты», — говорится в сообщении ретейлера.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе-мае 2022 года продажи товаров от самозанятых на Wildberries выросли на 410% год к году и достигли уровня в 2 млрд рублей. При этом количество таких продавцов, реализующих свои товары на онлайн-площадке, увеличилось в пять раз и достигло 150 тысяч. Наиболее востребованной продукцией от самозанятых стала бижутерия ручной работы из Московской области.