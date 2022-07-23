Абрамовича заметили на подписании соглашения по зерну

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна, сообщает итальянская газета Ansa. Накануне Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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«Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, подготовленном для церемонии, где Россия и Украина подписали соглашение», — говорится в публикации.

Других подробностей газета не приводит, при этом публикует четыре фотографии бизнесмена с разных ракурсов.

Церемония подписания соглашения состоялась 22 июля в историческом дворце Долмабахче — резиденции президента Турции. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар, от ООН — генсек международной организации Антониу Гутерриш.

В зерновой сделке указано, что зерно будут вывозить из трех черноморских портов (Одессы, Черноморска и Южного) по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения, а контролировать процесс будет специально созданный совместный координационный центр, уточняет РИА Новости.