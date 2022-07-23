Для американских акций все будет зависеть от наступающей недели

В пятницу трехдневное «медвежье ралли» на американском рынке оборвалось падением, спровоцированным отчетами Snap и Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры – прим. ред.). Разочаровывающие результаты этих соцсетей во II квартале заставили рухнуть и другие акции.

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Snap упала на 39%, но и Alphabet (владелец Google) – на 5,6%. Meta Platforms (признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена – прим. ред.) лишилась 7,6%, а Pinterest – более 13%. По подсчетам Bloomberg, в общей сложности все соцсети потеряли по итогам этого дня $130 млрд капитализации.

Но продажи захватили более широкий список имен – как связанных с рекламой (у Snap проблемы на этом рынке), так и из технологического сектора или причисляемых к «акциям роста». Этому способствовала еще и Verizon Communications, рухнувшая на 6,75% после снижения годового прогноза.

Незадолго до окончания последних торгов перед выходными индексы по традиции отскочили вверх, но все равно закрылись в «красной зоне». S&P 500 упал на 0,93%, Dow Jones Industrial Average – на 0,43%, а Nasdaq Composite – на 1,87%. Однако по итогам всей недели они остались в плюсе (на 2,4%, 2% и 3,3% соответственно). В последние полтора месяца подобное, впрочем, случается через раз.

Ловцы «дна»

С середины июня падающие и растущие недели строго чередуются, но все же рынок потихоньку сдвигается вверх. В пятницу S&P 500, чей летний минимум находится пока на 3636,87 пунктах, даже ненадолго превысил 4000 пунктов. И в последние дни аналитики из стана быков заговорили о том, что, вероятно, рынком уже пройдено «дно».

Среди их аргументов был, например, рост во вторник, когда растущие акции более чем в 10 раз превышали по объему падающие. Это вроде бы говорит о силе и качестве импульса. Явление это не самое частое, но в мае такое было дважды – и рост после этого вообще-то довольно быстро сменялся обвалом на новые минимумы этого года.

В июле это тоже второй случай, причем первый пришелся на пятницу предыдущей недели. Но оптимисты уже утверждают, что именно подобная кучность и предвещает дальнейший подъем. Так, Ned Davis Research рассчитала, что с 1950 года S&P 500 после такого сигнала обычно шел вверх в два с лишним раза быстрее исторических темпов и прибавлял в среднем 10% шесть месяцев спустя.

«Двойной день роста 10:1 подтверждает аргумент о том, что ралли во втором полугодии идет полным ходом», – заявил Bloomberg главный стратег Ned Davis Эд Клиссолд. Он прогнозирует, что S&P 500 завершит год на 4400 пунктах, то есть на 11,1% выше, чем сейчас.

«Насколько устойчивым будет ралли, вероятно, будет зависеть от денежно-кредитной политики и прибылей», – тем не менее добавил он. И вообще-то именно с этого и стоило начинать.

Фундамент падения

Что бы там ни показывали технические индикаторы, основное движение рынка уже более полгода основано на вполне фундаментальных факторах. Это, с одной стороны, высочайшая начальная точка движения: в конце прошлого года многие акции оценивались по историческим меркам крайне высоко. Лопнул «пузырь», склеить и снова надуть который – задача нетривиальная. С другой стороны, есть ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, которое само по себе порождает целую группу медвежьих аргументов.

Оно откачивает с рынка ликвидность, без которой рост акций затруднителен. Подъем ставок снижает справедливые уровни оценки бумаг, затрудняет привлечение средств, обслуживание долгов и поддержание роста компаниями, особенно если их прибыль низка. Действия ФРС влияют на доходы корпораций и прямо, и через ухудшение положения дел на рынках, где они работают. Это тоже снижает оценки и мешает привлекать капитал.

На фоне высочайшей инфляции и рецессии все это способно раскручиваться по спирали пока акции не упадут до абсурдно низких (по меркам США) значений. Сейчас их такими назвать никак нельзя.

Но это дело не месяцев, а лет. В более близкой перспективе многое, если даже не все для американских акций будет зависеть от наступающей недели. Она будет самой насыщенной этим летом и имеет все шансы стать определяющей на ближайшее будущее.

Ключевая неделя

Отчитаются 4 крупнейших корпорации США: Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon (вторая и третья – во вторник, а остальные – в четверг). Всего же отчетность представят 175 компаний из S&P 500.

От того, подтвердит ли прибыль гигантов опасения, по которым сбрасывались их акции в пятницу, зависит немало. Но и отчеты более чем сотни крупных компаний тоже повлияют на ситуацию.

Одного этого хватило бы, но в среду ФРС еще и объявит решение по ставке. Ожидается, что она будет поднята на 75 базисных пунктов – срочный рынок оценивает вероятность этого сейчас примерно в 80%. Но он все еще допускает и подъем на 100 б.п.

Между тем данные по американской экономике все ухудшаются. В пятницу S&P Global сообщило, что индекс U.S. Composite PMI Output упал по предварительным данным до 47,5 с 52,3 в июне. Это его четвертое падение подряд, но важнее, что впервые за два года он оказался ниже 50 – это говорит о снижении деловой активности.

«Предварительные данные по PMI за июль указывают на тревожное ухудшение состояния экономики, — говорится в заявлении главного экономиста S&P Global Криса Уильямсона. — За исключением месяцев карантина во время пандемии, объем производства падает темпами, невиданными с 2009 года, когда шел мировой финансовый кризис».

Это возобновило дискуссию о том, не вошли ли уже США в рецессию. Один из вариантов ответа рынок получит на следующий день после того, как ФРС поднимет ставку. Будут объявлены данные по ВВП.

В первом квартале он упал на 1,6% и есть основания ожидать нового снижения. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones, дает рост на 0,3%, но они и от I квартала ждали подъема на 1%. А модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты сейчас прогнозирует падение на 1,6%.

Но и это еще не все. Каждый будний день, кроме понедельника будет публиковаться и другая важная статистика, касающаяся недвижимости, потребительского доверия, занятости, цен, деловой активности и прочего. Так что есть все шансы на то, что к первым августовским торгам, которые начнутся ровно через неделю, рынок будет смотреть на ситуацию совсем не так, как сейчас. Хотя вероятность того, что этот взгляд станет оптимистичней, не слишком велика.