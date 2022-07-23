Глава ВОЗ отнес вспышку оспы обезьян к ЧС международного значения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. О принятии соответствующего решения он заявил на брифинге, подчеркнув, что с 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ так и не смог достичь консенсуса по данному вопросу, передает ТАСС.

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«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что это заболевание представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок. При этом Гебрейесус отметил, что у ВОЗ есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать распространение болезни. По его словам, в половине стран, где она была выявлена, уже обеспечен доступ к необходимой вакцине.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 75 странах.

