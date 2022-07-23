Как выбрать автовесы?

Стоимость весоизмерительных комплексов варьируется от трехсот тысяч до нескольких миллионов рублей. Она зависит от их функций и возможностей. Чтобы выбрать подходящую модель автовесов, к примеру весы автомобильные 80 тонн для эффективного решения поставленных задач без лишних трат, нужно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, которые описаны ниже.

Качество металла

Изготовители недорогих автомобильных весов нередко экономят на металле. Платформа, сделанная из дешевых сплавов, спустя короткое время подвергается деформации, и на ней образуются колеи. Из-за этого масса грузов определяется неточно.

Конструктивные особенности

Основное внимание необходимо уделить следующим факторам:

материалы изготовления автовесов;

толщина платформы;

вид конструкции;

расчетный запас прочности;

легкость установки;

изготовитель и вид установленных тензодатчиков;

качество тензодатчиков;

число циклов функционирования тензодатчиков.

Чаще всего автовесы размещаются на открытом пространстве и поэтому не имеют защиты от атмосферных осадков и температурных перепадов. Изделия из дешевого материала прослужат недолго, так как под воздействием коррозионных процессов толщина металла за три-четыре года уменьшится примерно на три миллиметра, и точность измерений заметно снизится.

Коррозионным процессам и истончению подвержены также несущие элементы автовесов. Если конструкция весоизмерительного оборудования сделана из дешевого металла, то ее демонтаж может быть осуществлен только путем частичного разрушения отдельных элементов. Установить такие автовесы на новом месте не удастся.

Наличие модели автовесов в госреестре

Перед покупкой автовесов необходимо убедиться в том, что выбранная модель включена в госреестр средств измерения, который ведет Госстандарт. Если автовесы в него внесены, то это означает, что они успешно прошли все необходимые испытания, в том числе проверку метрологических параметров. У таких изделий обязательно имеется клеймо на корпусе, а их качество подтверждается свидетельством о проверке.

Использование предприятием автовесов, которые не внесены в государственный реестр, означает, что оно нарушает закон. Большая часть изготовленных за рубежом автомобильных весов не проходит сертификацию в России и не включается в госреестр. А потому полученные с их применением сведения не могут использоваться при оформлении документов на груз.