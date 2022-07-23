Когда необходим плановый осмотр невролога?

Другая причина стресса заключается в том, что мы не знаем, чего ожидать от вашего визита. Между тем, неврологического обследования не нужно бояться. Это не больно. Как выглядит осмотр невролога и в каких случаях проводится?

Основное неврологическое обследование

После подробного интервью с пациентом невролог проводит физическое обследование, заключающееся в проверке правильности неврологических рефлексов, ощущений пациента и способности выполнят определенные движения. В зависимости от цели исследования невролог выполняет:

осмотр головы (оценка формы и симметрии черепа, проверка наличия костных полостей или болезненности при постукивании),

исследование симптомов менингита (исследование жесткости шеи и сокращения мышц сгибателей в нижних конечностях),

исследование черепных нервов,

исследование ощущения (на лице, конечностях и туловище),

изучение системы движения (мышечного тонуса, походки и физиологических рефлексов),

изучение способности выполнять целенаправленные движения,

изучение простых умственных способностей (таких как подсчет, чтение, письмо, речь),

исследование психического состояния (в случаях подозрения на заболевания, которые могут проявляться психическими расстройствами).

Невролог часто определяет, что необходимо плановое обследование, если он беспокоится о благополучии пациента. Невролог проведет медицинский осмотр и задаст вопросы, касающиеся общего состояния здоровья пациента, симптомов, прошлой истории болезни и любых других проблем, которые могут у них возникнуть. Невролог может также заказать визуализацию и лабораторные анализы, чтобы исключить любые потенциальные основные причины симптомов. Иногда для подтверждения диагноза необходимо направление к другому специалисту.

Другие исследования по требованиям невролога

Невролог может также заказать другие дополнительные тесты за пределами своего кабинета. Самые популярные исследования, проводимые неврологом, включают:

компьютерная томография,

мрт,

электроэнцефалография (ЭЭГ),

эмиссионная томография ПЭТ-КТ.

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