Когда необходим плановый осмотр невролога?

Другая причина стресса заключается в том, что мы не знаем, чего ожидать от вашего визита. Между тем, неврологического обследования не нужно бояться. Это не больно. Как выглядит осмотр невролога и в каких случаях проводится?
Основное неврологическое обследование
После подробного интервью с пациентом невролог проводит физическое обследование, заключающееся в проверке правильности неврологических рефлексов, ощущений пациента и способности выполнят определенные движения. В зависимости от цели исследования невролог выполняет:
- осмотр головы (оценка формы и симметрии черепа, проверка наличия костных полостей или болезненности при постукивании),
- исследование симптомов менингита (исследование жесткости шеи и сокращения мышц сгибателей в нижних конечностях),
- исследование черепных нервов,
- исследование ощущения (на лице, конечностях и туловище),
- изучение системы движения (мышечного тонуса, походки и физиологических рефлексов),
- изучение способности выполнять целенаправленные движения,
- изучение простых умственных способностей (таких как подсчет, чтение, письмо, речь),
- исследование психического состояния (в случаях подозрения на заболевания, которые могут проявляться психическими расстройствами).
Невролог часто определяет, что необходимо плановое обследование, если он беспокоится о благополучии пациента. Невролог проведет медицинский осмотр и задаст вопросы, касающиеся общего состояния здоровья пациента, симптомов, прошлой истории болезни и любых других проблем, которые могут у них возникнуть. Невролог может также заказать визуализацию и лабораторные анализы, чтобы исключить любые потенциальные основные причины симптомов. Иногда для подтверждения диагноза необходимо направление к другому специалисту.
Другие исследования по требованиям невролога
Невролог может также заказать другие дополнительные тесты за пределами своего кабинета. Самые популярные исследования, проводимые неврологом, включают:
- компьютерная томография,
- мрт,
- электроэнцефалография (ЭЭГ),
- эмиссионная томография ПЭТ-КТ.
Клиника оказывает услуги в области лечения депрессии, расстройств пищевого поведения, расстройств невротических и тревожных расстройств, сексуальных расстройств, токсикомании, психотических расстройств, расстройств личности, расстройств сна.