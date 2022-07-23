Когда необходим плановый осмотр невролога?

23 июля 2022, 11:30

Посещение врача-специалиста для многих людей часто связано со стрессом, который не просто вызван страхом за собственное здоровье и страхом возможности получить тревожный диагноз.

Другая причина стресса заключается в том, что мы не знаем, чего ожидать от вашего визита. Между тем, неврологического обследования не нужно бояться. Это не больно. Как выглядит осмотр невролога и в каких случаях проводится?

Основное неврологическое обследование

После подробного интервью с пациентом невролог проводит физическое обследование, заключающееся в проверке правильности неврологических рефлексов, ощущений пациента и способности выполнят определенные движения. В зависимости от цели исследования невролог выполняет:

  • осмотр головы (оценка формы и симметрии черепа, проверка наличия костных полостей или болезненности при постукивании),
  • исследование симптомов менингита (исследование жесткости шеи и сокращения мышц сгибателей в нижних конечностях),
  • исследование черепных нервов,
  • исследование ощущения (на лице, конечностях и туловище),
  • изучение системы движения (мышечного тонуса, походки и физиологических рефлексов),
  • изучение способности выполнять целенаправленные движения,
  • изучение простых умственных способностей (таких как подсчет, чтение, письмо, речь),
  • исследование психического состояния (в случаях подозрения на заболевания, которые могут проявляться психическими расстройствами).

Невролог часто определяет, что необходимо плановое обследование, если он беспокоится о благополучии пациента. Невролог проведет медицинский осмотр и задаст вопросы, касающиеся общего состояния здоровья пациента, симптомов, прошлой истории болезни и любых других проблем, которые могут у них возникнуть. Невролог может также заказать визуализацию и лабораторные анализы, чтобы исключить любые потенциальные основные причины симптомов. Иногда для подтверждения диагноза необходимо направление к другому специалисту.

Другие исследования по требованиям невролога

Невролог может также заказать другие дополнительные тесты за пределами своего кабинета. Самые популярные исследования, проводимые неврологом, включают:

  • компьютерная томография,
  • мрт,
  • электроэнцефалография (ЭЭГ),
  • эмиссионная томография ПЭТ-КТ.

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