За прошедшие сутки российская артиллерия нанесла удары по боевым позициям националистического формирования «Донбасс», в результате чего было уничтожено более 60 боевиков. Кроме того, после удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в Днепропетровской области потери личного состава украинских ВС составили до двухсот человек, а после авиаударов в районе населенного пункта Белогоровка ДНР 2-ой батальон 14-й механизированной бригады ВСУ лишился более половины личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков», — заявил Конашенков.

За прошедшие сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и Николаеве, российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников. Также, по словам представителя Минобороны, подавлены три взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 10 взводов орудий «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.