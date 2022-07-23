Роскосмос сообщил о разработке, вдвое повышающей точность ГЛОНАСС

Специалисты головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш разработали программное обеспечение, которое способно в два раза улучшить точность определения местоположения по спутникам системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение».

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«Специалисты Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения с помощью обработки данных сети беззапросных измерительных станций Роскосмоса сделали возможным двукратное уменьшение эквивалентной погрешности псевдодальности гражданского сигнала спутниковой группировки», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что к этому выводу специалисты пришли после экспериментов, проведенных в прошлом и позапрошлом годах. Они использовали реальные данные с беззапросных наземных станций ГЛОНАСС и других российских ведомственных центров обработки измерений. В результате было определено, что для расчетов поправок в сигнал достаточно информации с 15-20 станций, установленных на территории РФ, но при использование информации от других ведомств с обработкой данных в нескольких центрах можно отсеивать недостоверные данные и таким образом исключить форс-мажорные ситуации.

